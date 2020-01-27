El cantante Rafael González nunca imaginó que sería golpeado -y por la espalda- frente a sus fans mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Incidente que quedó registrado en un video que terminó haciéndose viral.

Verás, el vocalista de la banda Los Recoditos caminaba por el Malecón de Mazatlán, con ayuda de su celular transmitía en vivo, mandaba saludos hasta que de pronto una persona en situación de calle lo sorprendió con un golpe en la nuca.

El móvil cayó de sus manos y se cortó la transmisión; no obstante, el famoso la dejó publicada en Instagram para informar sobre lo sucedido.

“Me madrearon plebes, jajaja. Un indigente. No entiendo cuál fue el caso pero hoy duerme en las celdas. Mínimo se ganó una comida” Rafael González. Cantante de banda Los Recoditos

El agresor de identidad desconocida fue detenido a poco de haber agredido al famoso, quien asegura no guardarle rencor pues comprende que la situación de su atacante es difícil.

“Cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltratos pasa por sus cabezas. Que Dios lo bendiga. Por lo pronto hoy duerme bajo celdas y le darán su comidita a mi golpeador” Rafael González. Cantante de banda Los Recoditos

Hasta el momento el video de la agresión supera los 12 mil Me Gusta. Sus seguidores no tardaron en aconsejarle que se cuide y no sea tan despistado. Después de todo corrió con suerte y no pasó a mayores sobre todo porque el hombre era boxeador, según le informaron los policías al famoso.