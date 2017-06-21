Luis Ángel Franco, integrante de la banda ‘Recoditos’ encendió Twitter tras mostrar una parte de su cuerpo que desató la euforia de sus fans que le mandaron inmediatamente mensajes ‘subiditos de tono’.

Luis Ángel levantó suspiros por una controversial imagen donde aparece recostado en un camastro a la orilla del mar.

“Aquí tomando el sol y contemplando el pájaro y ustedes qué tal les parece?, preguntó a sus seguidoras”.

Las respuestas de sus seguidoras no se hicieron esperar:

Que laaaargo se ve el camino hasta el mar 🌊 {username} (@MarleneBebita34) June 20, 2017

Chiquititooo acá tengo tu jaula para ese pajaritoooo!! 😈👅💦 {username} (@itzayanasrangel) June 20, 2017