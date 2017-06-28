Luis Ángel Franco, “El Flaco”, vocalista de Los Recoditos compartió sus anécdotas con sus seguidoras de las redes sociales y la más reciente polémica que se hizo por su reciente foto del “pajarito” que publicó en Twitter.

El cantante señaló que no esperaba que la foto fuera a causar esa reacción en los medios e indicó que no faltó quién lo bromeará y le pusiera mensajes candentes en su página.

“Hubo muchos piropos. Es un acercamiento con el público, estar más en contacto con las fans. No faltó el clásico muchacho que se acercó y que dijo ‘ese pájaro parece guajolote’. La gente es malpensada, la foto se la tome al pajarito que andaba en la playa y salió a relucir otra cosa” confesó el cantante.

Con información del Debate Mazatán.