Martin Garrix -de 29 años de edad- tendrá un concierto en 2026 en México y estos son los precios y fecha de preventa.

El Palacio de los Deportes recibirá a Martin Garrix en octubre de 2026 y estos son todos los detalles.

Martin Garrix en el Palacio de los Deportes: fecha confirmada

Americas Tour de Martin Garrix llegará a México en 2026. Esta es la fecha de su esperado concierto:

Fecha: viernes 16 de octubre de 2026

Lugar: Palacio de los Deportes

Martin Garrix dará un concierto en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

El Palacio de los Deportes se ubica en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

Martin Garrix se presentaría en México el noviembre de 2025 en el Festival Internacional del Globo en León, pero canceló tras padecer apendicitis.

Es por eso que sus fans esperan con ansias su regreso a México y promete ser uno de los shows más grandes del 2026.

Esta es la fecha de preventa y venta de boletos para Martin Garrix en México

Los boletos para el concierto de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes será a través de Ticketmaster:

Venta Fans: martes 9 de diciembre

Preventa Banamex: miércoles 10 de diciembre de 2025

Venta General: jueves 12 de diciembre a las

Horario de todas las ventas: 10:00 de la mañana

Los boletos estarán disponibles en la página de Ticketmaster y en la taquilla del Palacio de los Deportes, así como en los centros Ticketmaster.

¿Cuánto costarán los boletos para Martin Garrix en el Palacio de los Deportes?

Ticketmaster aún no ha revelado el precio para los boletos de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes.

Pero se estima que los boletos estén entre 800 y 4 mil pesos, más cargos.

Se espera que Martin Garrix incluya en su setlist éxitos como:

Poison

Animals

Tremor

Pressure

Rewind

Now that

Limitless