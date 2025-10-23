La banda británica de heavy metal, Iron Maiden vuelve a México con concierto que promete en el Estadio GNP Seguros para 2026.

Concierto de Iron Maiden que se suma a la agenda 2026 y que desde ya es de los más esperados por los fans.

Razón por la que ya te tenemos los detalles desde fechas, boletos y demás para que no te pierdas del concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros, a continuación lo que debes saber:

Fecha: Viernes 2 de octubre del 2026

Sede: Estadio GNP Seguros

Telonero: Sin información al respecto

Venta a Fans: 27 de octubre 2025 a partir de las 10:00 de la mañana

Venta Beyond: 28 de octubre 2025 desde las 9:00 am

Preventa Priority: 29 de octubre 2025 comienza a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 30 de octubre 2025 arranca a las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 31 de octubre 2025 a las 2:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse costo

¡Iron Maiden regresa a México! 🔥 RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026 llega al Estadio GNP Seguros el próximo 02 de octubre🤘🏻💥#PreventaBanamex: 30 de octubre.

Venta general a partir del 31 de octubre. pic.twitter.com/yTLZuAWaAi — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 23, 2025

Iron Maiden de regreso a México con Run For Your Lives Tour 2026

El regreso de Iron Maiden a México se confirma con su nueva gira de conciertos Run For Your Lives Tour 2026.

Concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP de la CDMX que promete, por lo que para los más fans habrá venta especial de boletos.

Por lo que si deseas adquirir tus boletos en la Venta a Fans para el concierto de Iron Maiden deberás registrarte en livemu.sc/rush

Para las preventas especiales Banamex deberás esperar tu correo con tu código, además de que tendrán el beneficio de 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos.

Si eres de los que irás a comprar tus boletos para el concierto de Iron Maiden en taquillas, recuerda que lo podrás hacer en el Palacio de los Deportes, recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público, por Metro y la estación cercana al Palacio de los Deportes es Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en Metrobús las estaciones cercanas son Goma e Iztacalco, ambas de la Línea 2.