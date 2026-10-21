Leonardo Aguilar se presentó en las Fiestas de Octubre de Guadalajara y bromeó tras la baja asistencia a su concierto.

El 19 de octubre se presentó Leonardo Aguilar en el Auditorio Jalisco, escenario donde cantante reflexionó sobre el peso de pertenecer a una familia artística ante un gran número de sillas vacías.

Leonardo Aguilar bromea tras la baja asistencia a su concierto en Guadalajara

Con menos de la capacidad del recinto, Leonardo Aguilar se presentó en las Fiestas de Octubre y bromeó con el público sobre “si les daba envidia la gente que no había ido” a su presentación.

“Uno ya no sabe ni a quién le está cantando”, bromeó Leonardo Aguilar y continuó con su presentación.

#EXCLUSIVA

🚨 ¡HABLA LEONARDO AGUILAR! El cantante toma con humor no haber llenado en las Fiestas de Octubre de Guadalajara 🤠 y nos da detalles exclusivos de su nuevo disco 🎼.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/HXEWlkoHdi — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 20, 2026

Como era de esperarse, la poca afluencia en el concierto de Leonardo Aguilar fue comentada en redes sociales y hay quienes creen que esto es consecuencia de los escándalos de su familia.

Leonardo Aguilar ya era consciente de que su concierto tendría poco público, incluso compartió un video donde expresó que entendía que la situación en Guadalajara no permitía que las personas acudieran.

A pesar de todo, el cantante compartió que había acudido a sus ensayos y todo estaba listo para recibir al público.

Leonardo Aguilar admite que los escándalos habrían afectado su carrera

Tras su concierto en Guadalajara, Leonardo Aguilar hizo un en vivo para hablar de su concierto y del rumbo que está llevando su carrera.

Leonardo Aguilar mencionó que los escándalos de los últimos 3 años le enseñaron que un apellido no siempre ayuda a impulsar una carrera, pues también puede afectarla.

El cantante aceptó que los escándalos no han sido tan malos, pues personas que acuden a sus redes sociales a criticar y a veces se quedan porque les gusta su música.

“Nunca hubieran llegado si no hubiera existido este chisme”, mencionó Leonardo Aguilar, destacando que haberse presentado en las Fiestas de Octubre había sido un gran logro en su carrera.