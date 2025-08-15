Haters de Ángela Nodal no descansan, aprovecharon que Pepe Aguilar felicitó públicamente y por redes sociales a Leonardo Aguilar para atacar nuevamente a la familia.

Verás, hace unas horas, Pepe Aguilar dedicó emotivo post a Leonardo Aguilar por su cumpleaños número 26, publicación a la que le cayó hate.

Pepe Aguilar dedica emotivo post a Leonardo Aguilar por su cumpleaños y hasta ahí le llovió hate

Vía Instagram, Pepe Aguilar se dijo agradecido y orgulloso de poder ver crecer a su hijo Leonardo Aguilar, quien este 15 de agosto está cumpliendo años.

Leonardo Aguilar y Pepe Aguilar (@leonardoaguilaroficial / Instagram)

Con el apoyo de unas imágenes que muestran a Leonardo Aguilar en su versión cómic, Pepe Aguilar no solo felicitó a su hijo, también se maravillado por el humano y gran artista que es.

"@leonardoaguilaroficial verte crecer ha sido un gran regalo de la vida. Me siento orgulloso no sólo del artista que eres, sino del ser humano en el que te has convertido" Pepe Aguilar

Por supuesto, el cantante, de 57 años, le deseó lo mejor a su hijo, quien también es cantante:

“Que este año esté lleno de música, éxitos y momentos que te hagan sonreír tanto como a mí me hace verte cumplir tus sueños” Pepe Aguilar

Como era de esperarse, haters aprovecharon el post para juzgar y señalar al padre de Ángela Aguilar, de 21 años, así como a la familia.

“Ya siéntese señor”, "Como quiera no crió a sus hijos con valores y respeto a los demás, pero que podemos esperar de gente que se creen dioses",

“Lo bueno que tiene salud Pepe, porque talento?”, “Su apellido se volvió chiste por la pstas abiertas”,

“Ojalá así hablaras de tu otro hijo”, “A él si lo queremos”, “Su talento es ir detrás de Ángela y Christian”, se lee entre los comentarios del post.

Pepe Aguilar publica video junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal

Pepe Aguilar no se achica. El cantante, una vez más, deja claro que su hija Ángela Aguilar y su yerno, Christian Nodal, cuentan con todo su respaldo.

Por lo que ahora que Ángela Aguilar está recibiendo nuevos y fuertes ataques tras la entrevista de Christian Nodal, de 26 años, Pepe Aguilar los cobija.

El cantante ha publicado en sus historias de Instagram un video de sí mismo conviviendo con el famoso, pero polémico matrimonio.

A ellos se les une “Gordo”, el pug que Pepe Aguilar quiere como un hijo por lo que viaja junto a él a todos lados.