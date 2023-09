A ocho días de la muerte de Lefty SM, su amigo Santa Fe Klan, le hizo un homenaje en su más reciente concierto en la Feria de Cadereyta en Querétaro.

A través de las redes sociales de Santa Fe Klan -de 23 años de edad- se compartió una fotografía del rapero, con una bandera de México y en el fondo una foto de Lefty SM.

En el pie de foto, el rapero le dedicó un mensaje a Lefty SM -de 31 años de edad-, con su canción conocida por muchos, “Por Mi México”, además de que él le dedicó una muy especial en su concierto.

Lefty SM siempre será recordado y así lo hizo saber Santa Fe Klan en su concierto de Querétaro

Santa Fe Klan fue de los raperos que no fueron captados en el funeral de Lefty SM, sin embargo, a lo largo de ocho días le ha dedicado varios mensajes, incluyendo un homenaje.

El pasado sábado 9 de septiembre, Santa Fe Klan tenía una participación gratuita en el Feria de Cadereyta, Querétaro, espacio donde decidió hacerle un homenaje a Lefty SM.

En video mostrados por los asistentes al concierto, se pudo ver que el rapero de Guanajuato le hizo un homenaje al mostrar una foto de Lefty en una lona, con la bandera de México detrás.

Por otra parte, decidió dedicarle el verso más profundo de su canción “Debo Entender”, que grabó en 2019 con Yoss Bones -de 26 años de edad- y Neto Peña -de 36 años de edad-.

“Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder, me pregunto ahora que voy a hacer, yo no lo puedo creer” fue el verso que Santa Fe Klan cantó al menos tres veces, señalando al cielo, al mismo tiempo que los asistentes coreaban el nombre del rapero fallecido.

Santa Fe Klan canta “Por Mi México” en homenaje a Lefty SM en Querétaro

Santa Fe Klan no solo le dedicó una de sus canciones a Lefty SM en su concierto de Querétaro, sino que cantó la composición más conocida del rapero fallecido.

Los videos de los asistentes al concierto de Santa Fe Klan, muestran que también cantó “Por Mi México”, canción que Lefty SM lanzó en 2020 en colaboración con él.

Asimismo, compartió una fotografía de él portando la bandera de México y detrás la fotografía de Lefty SM, para colocarle “soy mexicano esta es mi bandera”, un verso de “Por Mi México.

Santa Fe Klan hace homenaje a Lefty SM en su concierto de Querétaro. (@santafeklanoficial)

Recordemos que “Por Mi México” también fue el último video que Lefty SM estrenó una semana antes de su muerte, pero esta vez en remix con raperos como: