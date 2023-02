¿Recuerdas “10 Lagartijos”? una canción infantil donde se escuchaba a Pepe Madero, de PXNDX, cantar a unos “lagartijos mugrosos transparentes y rositas”.

Pues por primera vez, el cantante de 42 años de edad, reveló el porqué le molestaba tanto que se la pidieran en los conciertos de PXNDX.

Y todo parece apuntar a que pese a que “10 Lagartijos” fuera una canción infantil, a Pepe Madero le traía malos recuerdos, pues fue timado para grabarla.

Parece ser que todo en la actitud de Pepe Madero, de PXNDX, tiene un porqué. Pues explicó que nunca tocó “10 Lagartijos” en sus conciertos, porque lo engañaron para grabarla.

En una entrevista que Pepe Madero dio a Doble G, contó la historia detrás de “10 Lagartijos”, la canción que todos le pedían a PXNDX, pero que fue grabada ilegalmente.

PXNDX apenas comenzaba con su carrera musical, pues Pepe Madero lo contextualizó cuando aún él estudiaba en el Tec de Monterrey, “creo que fue después del segundo álbum”.

Sin embargo, no era que PXNDX fuera a formar parte de un disco infantil, sino que su productor timó a Pepe Madero para que grabara la canción con engaños.

Explicó que “Rojo”, su productor, lo llamó para que le ayudara a grabar “10 Lagartijos”, pero solo cómo una prueba, pues querían saber cómo se escuchaba la letra.

Incluso, Pepe Madero contó que siguió el tono en que el productor la quería escuchar, “no pues saca el grito” y ‘Rojo’ la grabó.

Luego de ello, el vocalista de PXNDX dijo que “10 Lagartijos” simplemente salió, sin que le avisaran y sin que recibieran ganancia por ello.

“No me acuerdo qué explicación me dio, pero sí le pregunté que había pasado”.

Asimismo, especificó “no era una canción de PXNDX”, sino que fue una canción de un disco para niños, “como un hechizo, porque ni otros grupos iban a participar”.

Finalmente, el cantante dijo que tampoco es que el disco trajera su nombre junto al de “10 Lagartijos”, sino que simplemente reconocieron su voz por PXNDX.

“Siempre que salía el tema o que me decían que tocara la de los Lagartijos en vivo, a mí me emputaba, porque esa no es canción de PXNDX. No sé ni quién la escribió”.

Pepe Madero, cantante.