La canción de Shakira abrió el debate y ahora recuerdan que PXNDX, banda de José Madero de 42 años, también le cantaba al desamor en su disco “Para ti con desprecio” e incluso una de sus canciones era la más perturbadora.

Shakira de 45 años y el DJ BZP de 24 años, lanzaron una tiradera a Gerard Piqué de 35 años que se ha vuelto un hit mundial.

Pero también abrió una línea de debate sobre si Shakira debía o no lanzar la canción, pues muchos aseguraban que seguía “ardida” con Piqué tras serle infiel con Clara Chía de 23 años.

No obstante, la polémica revivió álbumes de cantantes hombres que han hecho lo mismo por años y nunca se les reclamó como a Shakira; tal y como fue el caso de PXNDX.

"Para ti con desprecio" de PXNDX (Movic Records )

PXNDX dedicó el álbum de desamor “Para ti con desprecio” a una exnovia de José Madero

En redes han recordado que la extinta banda PXNDX, cuyo vocalista era José Madero, le cantaba al desamor, especialmente en “Para ti con desprecio” siendo incluso una de sus canciones muy perturbadora.

Pese a que cuando salió el disco de “Para ti con desprecio” de PXNDX en 2005 fue duramente criticado por plagio , ahora la discusión va por otro lado.

No obstante, eso no quita el hecho que desde entonces PXNDX le cantaba al desamor y todos coreaban sus temas

Aunque la canción ‘Descanso = Odiame” de PXNDX, ha sido calificada como la más perturbadora pues a pesar de que dura 1:28; esto dice su letra:

Llévame colgado en tu garganta como una medalla

Te estiraré mucho.

Me encanta verte ahogándote,

Tu piel se hace azul

Y no te ves tan mal

Tu piel se hace azul

Y no te ves tan mal

Tu piel se hace azul

Y no te ves tan mal.

La canción perturbadora de PXNDX en su disco de desamor “Para ti con desprecio”, también sería un plagio

A principios de los años 2000, PXNDX se consolidó como una de las bandas de rock más importantes de México; amados u odiados desde su polémica con los plagios en su disco “Para ti con desprecio” que le cantaba al desamor.

Esto tras surgir la polémica por la tiradera de Shakira y Bizarrap a Piqué, en donde revela cómo fue para la colombiana la infidelidad del ex futbolista.

Siguiendo esa línea, la canción de PXNDX que le canta al desamor en “Para ti con desprecio”, aseguran también fue un plagio de la canción de Fall Out Boy llamada ‘ Nobody Puts Baby in the Corner’ en su EP del 2004.

So wear me like a locket around your throat

I’ll weigh you down

I’ll watch you choke

You look so good in blue

You look so good in blue

Sea como fuere, desde los años 2000 se ha estado cantando al desamor, como en el caso de PXNDX que dedicó todo un álbum llamado “Para ti con desprecio” a una ex novia de José Madero .

Quien incluso aseguran es la chica de la portada del disco de PXNDX en donde le cantan al desamor; aunque otros revelan que en realidad es una amiga de la entonces banda regiomontana.