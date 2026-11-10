Ferxxo logró sold out en el Palacio de los Deportes. Ante tal éxito durante la preventa de boletos, se anunció una segunda fecha de concierto.

La gira The Green Star Tour 2027 del cantante colombiano Feid sumará un nuevo show en CDMX para aquellos fans que no pudieron conseguir entradas.

Ferxxo anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes

El segundo concierto de Ferxxo en el Palacio de los Deportes será el sábado 22 de mayo de 2027.

La cita en el “Domo de Cobre” de la Ciudad de México para ver en vivo a Feid en su nueva fecha es a las 8:00 p.m.

Ferxxo hace sold out en el Palacio de los Deportes y anuncia segunda fecha (@ocesa_total / X)

Vía redes sociales, Ocesa reveló que los boletos para el primer concierto de Ferxxo, programado para el 21 de mayo de 2027, se agotaron en la preventa Banamex.

Por tal motivo, tomaron la decisión de sumar un show más en CDMX.

Preventa para el segundo concierto de Ferxxo en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para el segundo concierto de Ferxxo en el Palacio de los Deportes comenzó las tarde de hoy martes 10 de noviembre vía Ticketmaster.

Toma en cuenta que esta preventa es exclusiva para clientes con tarjeta bancaria Banamex. Posteriormente, se llevarán a cabo:

Venta a fans: miércoles 11 de noviembre

Venta general: jueves 12 de de noviembre