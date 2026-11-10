Feid anuncia paquetes VIP para The Green Star Tour 2027: qué incluyen

Tras los conciertos de Feid en México con su The Green Star Tour 2027, también se ha anunciado que se tendrán paquetes VIP para los más fans.
Serán 4 paquetes VIP disponibles para los conciertos de Feid en México con su The Green Star Tour 2027, siendo los siguiente ya con precios y cargos:
- Greenprint Early Entry VIP Experience para la Arena VFG — $10,171 pesos
- Greenprint Premium Ticket VIP Experience para el Palacio de los Deportes, CDMX — $8,014 pesos
- Greenprint Early Entry VIP Experience para el Palacio de los Deportes, CDMX — $10,655 pesos
- Greenprint Ultimate VIP Experience para el Palacio de los Deportes, CDMX — $16,809 pesos
Beneficios que incluyen los paquetes VIP para The Green Star Tour 2027 de Feid
Cada paquete VIP para The Green Star Tour 2027 de Feid incluye distintos beneficios para los fans, te dejamos todos los detalles a continuación:
Greenprint Early Entry VIP Experience para la Arena VFG — $10,171 pesos
- Un boleto de admisión general (de pie) en la sección GENERAL, con acceso prioritario a la sección.
- Gafete y lanyard conmemorativos de la experiencia VIP.
- Artículo de regalo VIP de diseño especial.
- Oportunidad de tomarte una foto frente al fondo VIP
- Oportunidad de comprar mercancía de la gira antes del show.
- Entrada anticipada al inmueble.
- Punto de registro exclusivo y Staff VIP en sitio.
Greenprint Premium Ticket VIP Experience para el Palacio de los Deportes, CDMX — $8,014 pesos
- Un boleto premium reservado en la SECCIÓN C.
- Gafete y lanyard conmemorativos de la experiencia VIP.
- Artículo de regalo VIP de diseño especial.
- Oportunidad de tomarte una foto frente al fondo VIP
- Punto de registro exclusivo y Staff VIP en sitio.
Greenprint Early Entry VIP Experience para el Palacio de los Deportes, CDMX — $10,655 pesos
- Un boleto de admisión general (de pie) en la sección PISTA, con acceso prioritario a la sección.
- Gafete y lanyard conmemorativos de la experiencia VIP.
- Artículo de regalo VIP de diseño especial.
- Oportunidad de tomarte una foto frente al fondo VIP
- Oportunidad de comprar mercancía de la gira antes del show.
- Entrada anticipada al inmueble.
- Punto de registro exclusivo y Staff VIP en sitio.
Greenprint Ultimate VIP Experience para el Palacio de los Deportes, CDMX — $16,809 pesos
- Un boleto premium reservado en las primeras filas de la SECCIÓN C.
- Oportunidad de tomarte una foto antes del show con tu grupo frente al escenario donde se presentará Feid.
- Acceso exclusivo al Lounge VIP Greenprint antes del show
- Bocadillos ligeros y barra de dulces.
- Dos bebidas de cortesía.
- Exhibición de memorabilia de Feid vs Ferxxo, oportunidades de foto y juegos interactivos.
- DJ con una playlist curada de los éxitos favoritos de Feid.
- Artículo de regalo exclusivo para el Paquete Ultimate con Lounge VIP.
- Gafete y lanyard conmemorativos de la experiencia VIP.
- Artículo de regalo VIP de diseño especial.
- Oportunidad de tomarte una foto frente al fondo VIP.
- Oportunidad de comprar mercancía de la gira antes del show.
- Entrada anticipada al inmueble.
- Punto de registro exclusivo y Staff VIP en sitio.