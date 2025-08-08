Sabrina Carpenter, la nueva sensación del pop reveló la portada final del vinilo de ‘Man’s Best Friend’ con una canción adicional.

El séptimo álbum de estudio de Sabrina Carpenter, Man’s Best Friend, ha atraído gran interés desde que fue anunciado en junio 2025.

Sabrina Carpenter revela la portada final del vinilo de ‘Man’s Best Friend’

Sabrina Carpenter publicó la última portada alternativa para su nuevo álbum, Man’s Best Friend.

Además, la estrella del pop reveló que la portada especial tendrá una canción inédita disponible solo en vinilo.

“La portada alternativa final de Man’s Best Friend presenta una canción adicional especial llamada “Such A Funny Way”, disponible solo en vinilo" Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter presentó la portada de Man’s Best Friend en vinilo en una publicación de Instagram, tres semanas antes de su lanzamiento en plataformas de streaming.

La portada muestra a Sabrina Carpenter luciendo glamurosa con un vestido azul brillante mientras esta rodeada de cinco hombres con esmoquin.

Junto con la portada, Sabrina Carpenter anunció una canción extra especial titulada “Such A Funny Way”, disponible solo con esta versión del álbum.

Sabrina Carpenter animó a sus fans a reservar el vinilo, ya que tendrá un número limitado de vinilos autografiados.

La cantante también les recordó a sus fans la cuenta regresiva para el lanzamiento del álbum

“¡Quedan 3 semanas! ¡Qué ganas de que sea suyo!” expresó con emoción Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter en la Met Gala 2025 (Angela WEISS / AFP / AFP)

Fecha de lanzamiento de Man’s Best Friend, séptimo álbum de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter anunció su nuevo álbum Man’s Best Friend, llegará el 29 de agosto en todas las plataformas.

La estrella reveló que el álbum incluiría “Manchild” como sencillo principal, canción que subió rápidamente al número 1 en las listas de Spotify US y Spotify Global.

La portada de Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter aparece de rodillas ante una figura de hombre luciendo un esmoquin, mientras la agarra del pelo.

La contraportada parece ser una foto de un perro con un collar con el título del álbum en un colgante en forma de corazón.

Sabrina Carpenter fue criticada en redes sociales por la provocativa imagen de Man’s Best Friend, por lo que ha publicado varias portadas alternativas.

Las cuatro versiones del álbum de Sabrina Carpenter están disponibles para su compra en su sitio web oficial.