Alfredo Olivas alista un concierto en la CDMX para el cierre de su gira Vivo Tour.

Todos los detalles del evento ya han sido revelados para los fans, quienes podrán presenciar un espectáculo único en la carrera del cantante.

¿Cuándo es el concierto de Alfredo Olivas en La México?

Va a ser a finales de este 2025 cuando Alfredo Olivas cierre su Vivo Tour con broche de oro:

Fecha: Sábado 20 de diciembre

Lugar: En la Monumental Plaza México

Hora: En punto de las 20:00 horas

Alfredo Olivas (Instagram alfredoolivasofficial / Instagram alfredoolivasofficial)

Precio de los boletos y preventa para el concierto de Alfredo Olivas

Funticket será la boletera encargada de las entradas para el concierto de Alfredo Olivas.

Los boletos estarán disponibles a través de su página en línea, así como en la taquilla ubicada en el piso 3 de Fórum Buenavista, en CDMX.

De acuerdo con la información disponible para el evento, no habrá fase de preventa, por lo que todos los boletos saldrán a la venta a partir del jueves 16 de octubre a las 11:00 horas.

Los precios aquí anunciados no incluyen los cargos por servicios:

Vivo VIP: 4 mil 590 pesos

Barrera: 3 mil 290 pesos

Primer tendido: 2 mil 590 pesos

Segundo tendido: Mil 690 pesos

Palco: Mil 690 pesos

Lumbrera: Mil 190 pesos

General: 690 pesos

Alfredo Olivas en La México (Especial)

Concierto 360 de Alfredo Olivas en La México promete lo mejor de su música

El cierre de Vivo Tour de Alfredo Olivas promete conquistar a sus fans con un espectáculo único de 360 grados.

Esto le permitirá al público poder disfrutar del espectáculo desde cualquier parte del recinto en la que se encuentren.

Entre algunos de los éxitos musicales de Alfredo Olivas se encuentran canciones que prometen sonar a lo alto de La México:

Asignatura Pendiente

En Definitiva

De Sobremanera

Vals del Olvido

El Precio de la Soledad

Con La Novedad