Alfredo Olivas alista un concierto en la CDMX para el cierre de su gira Vivo Tour.
Todos los detalles del evento ya han sido revelados para los fans, quienes podrán presenciar un espectáculo único en la carrera del cantante.
¿Cuándo es el concierto de Alfredo Olivas en La México?
Va a ser a finales de este 2025 cuando Alfredo Olivas cierre su Vivo Tour con broche de oro:
- Fecha: Sábado 20 de diciembre
- Lugar: En la Monumental Plaza México
- Hora: En punto de las 20:00 horas
Precio de los boletos y preventa para el concierto de Alfredo Olivas
Funticket será la boletera encargada de las entradas para el concierto de Alfredo Olivas.
Los boletos estarán disponibles a través de su página en línea, así como en la taquilla ubicada en el piso 3 de Fórum Buenavista, en CDMX.
De acuerdo con la información disponible para el evento, no habrá fase de preventa, por lo que todos los boletos saldrán a la venta a partir del jueves 16 de octubre a las 11:00 horas.
Los precios aquí anunciados no incluyen los cargos por servicios:
- Vivo VIP: 4 mil 590 pesos
- Barrera: 3 mil 290 pesos
- Primer tendido: 2 mil 590 pesos
- Segundo tendido: Mil 690 pesos
- Palco: Mil 690 pesos
- Lumbrera: Mil 190 pesos
- General: 690 pesos
Concierto 360 de Alfredo Olivas en La México promete lo mejor de su música
El cierre de Vivo Tour de Alfredo Olivas promete conquistar a sus fans con un espectáculo único de 360 grados.
Esto le permitirá al público poder disfrutar del espectáculo desde cualquier parte del recinto en la que se encuentren.
Entre algunos de los éxitos musicales de Alfredo Olivas se encuentran canciones que prometen sonar a lo alto de La México:
- Asignatura Pendiente
- En Definitiva
- De Sobremanera
- Vals del Olvido
- El Precio de la Soledad
- Con La Novedad