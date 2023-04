A un par de meses de haber estrenado su cuarto álbum de estudio titulado “Mañana será bonito”, Karol G da a sus fans la mejor noticia: habrá gira musical.

Sí, vía redes sociales, Karol G, una de las cantantes favoritas del momento, publicó un video para anunciar que este 2023 arrancará una nueva gira para promocionar su actual material discográfico.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ”, explica la cantante, de 32 años de edad, para posteriormente anunciar que Mañana Será Bonito Tour es una realidad.

Karol G anuncia gira para este 2023 (@karolg / Instagram)

Iker ‘El niño millonario’ se cuela al anuncio del tour de Karol G, aunque no ha revelado si vendrá a México

Una vez más, Karol G se deje ver con Iker ‘El niño millonario’, de 5 años de edad, con quien promocionó su nuevo álbum.

En esta ocasión la cantante colombiana lo invitó a participar en el promocional de la gira por lo que filmaron un breve video que los muestra viajando en camioneta para llegar a tiempo.

Sin embargo, el vehículo falla y la artista entristece, lo que la lleva a confesar el miedo que sentía al saber que al convertirse en una estrella cantaría ante muchísima gente por lo que el famoso niño intenta tranquilizarla al prometerle que cantarán juntos.

Karol G y el niño originario de Monterrey, Nuevo León, entonan los temas: Gucci los paños y Mientras me curo del cora, hasta que un hombre llega a rescatarlos.

¿Gira “Mañana será bonito” de Karol G llegará a México?

Este 2023, Karol G tendrá su primera gira por Estados Unidos. El Mañana Será Bonito Tour iniciará el 11 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas en Estados Unidos.

Hasta el momento la gira está estructurada por seis fechas; no obstante, se espera que en los próximos días ‘La Bichota’ sume presentaciones y, por supuesto, México esté incluido.

Karol G (@karolg / Instagram)

Mientras esto pasa, las fechas del Mañana Será Bonito Tour son estas: