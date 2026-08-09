Karol G presentó su nueva etapa músical con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio titulado “No me arrepiento de sentir tanto”, que presenta un tono más introspectivo y personal en comparación con su trabajo previo, “Tropicoqueta”.

La cantante lanzó su álbum mientras desarrolla su gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la cual inició en Chicago y recorrerá diversos países hasta mediados de 2027.

Es por ello por lo que ha decidido modificar el setlist de su gira para integrar estas nuevas canciones, ofreciendo una experiencia inmersiva que mezcla sus éxitos de la era “Bichota” con sus estrenos más recientes.

Estos son los cambios en el setlist de la gira de Karol G tras el lanzamiento de “No me arrepiento de sentir tanto”

El setlist de la gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” experimentó cambios significativos tras el lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, “No me arrepiento de sentir tanto”, el 7 de agosto de 2026.

🚨 New act and songs added to tonight's show of Karol G in Las Vegas for the Tropitour:



NMADST (Intro)

"Te llevas To"

"Alguien que te amaba"

"Verano Rosa"

"Si lo ven"

"EL BARCO" pic.twitter.com/EQMzi6hcW5 — Karol G Updates (@KarolGUP) August 8, 2026

Estos cambios se presentaron oficialmente durante su concierto en Las Vegas el mismo día del estreno del disco.

El número total de canciones aumentó de 27 a 29 temas, se incluyó una “Parte 3” completamente nueva en el espectáculo, la cual consiste en un segmento de cinco canciones.

En este nuevo segmento se incorporaron tres canciones del nuevo álbum: “Te llevas To”, “Alguien que te amaba” y “Si lo ven”.

También se sumaron a esta tercera parte los temas “Verano Rosa” y “EL BARCO”, pertenecientes a discos previo. En la segunda parte del show se añadió la canción “Amiga Mía”.

Para dar cabida a las nuevas incorporaciones, se retiraron cuatro canciones que formaban parte del inicio de la gira en Chicago:

EL MAKINON

200 COPAS

TQG (su colaboración con Shakira).

Milagros

A pesar del lanzamiento del álbum, en la presentación de Las Vegas no se interpretaron temas que habían generado gran expectativa, como “MATADORA” (que sí se había cantado al inicio del tour), ni sus nuevas colaboraciones internacionales con Bruno Mars (Still) o Drake (Ahí).

Karol G ya había anticipado en Toronto que este nuevo segmento entraría a formar parte de la gira como un proyecto en el que había estado trabajando durante meses.

Se espera que el setlist pueda seguir sufriendo modificaciones antes de que la gira llegue a Europa en junio de 2027.

Karol G e (Ocesa Tota)

Así quedó el setlist de Karol G de su gira tras el lanzamiento de “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”

Esta es la estructura de la gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” de Karol G tras el lanzamiento de su nuevo álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”.

Estructura del nuevo setlist:

Parte 1: LATINA FOREVA, Un gatito me llamó, OKI DOKI, Tá OK (Remix), QLONA y S91.

Parte 2: Tropicoqueta, Papasito, ** Amiga Mía ** (nueva adición), Ese hombre es malo y MAMIII.

Parte 3 (Nuevo segmento del álbum): Esta sección es completamente nueva e incluye tres temas del disco estrenado (Te llevas To, Alguien que te amaba y Si lo ven) junto a dos éxitos anteriores (Verano Rosa y EL BARCO).

Parte 4: Ivonny bonita, Pineapple, GATÚBELA, AMARGURA, Tu perfume, Dile Luna, Bandida entrenada y OJOS FERRARI.

Parte 5: BICHOTA, Tusa, Coleccionando heridas, Si antes te hubiera conocido y PROVENZA

Antes de los cambios introducidos por el lanzamiento de su nuevo álbum el 7 de agosto de 2026, el setlist de la gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” de Karol G contaba con un total de 27 canciones.

Este repertorio fue el que presentó originalmente durante el inicio de su tour en Chicago el 24 de julio de 2026.

El setlist original estaba compuesto por los siguientes temas, en orden de interpretación:

LATINA FOREVA Un gatito me llamó OKI DOKI Tá OK (Remix) QLONA EL MAKINON (posteriormente eliminada) S91 Tropicoqueta Papasito Ese hombre es malo 200 COPAS (posteriormente eliminada) MAMIII Ivonny bonita Pineapple GATÚBELA AMARGURA Tu perfume Dile Luna Bandida entrenada OJOS FERRARI TQG (posteriormente eliminada) BICHOTA Tusa Milagros (posteriormente eliminada) Coleccionando heridas Si antes te hubiera conocido Viajando Por El Mundo / PROVENZA