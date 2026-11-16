El rapero Kanye West, también conocido como Ye, confirmó su regreso a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Estadio Banorte el 19 de marzo del 2027.

Ya se encuentra disponible un proceso de pre-registro en la plataforma web oficial del evento para la preventa de boletos para Kanye West.

Para completar esta solicitud, los seguidores deben ingresar a la página de internet, escribir su nombre completo, correo electrónico, número telefónico y estado de procedencia, además de aceptar el aviso de privacidad.

Una vez que envían sus datos y validan el mensaje de confirmación recibido en su bandeja de entrada, los usuarios comienzan a recibir notificaciones y actualizaciones sobre la disponibilidad de los boletos.

¿Cómo hacer el pre-registro para la preventa de boletos de Kanye West en México?

Para realizar el pre-registro para la preventa del concierto de Kanye West (Ye) en México, debes seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: Accede a la página yemexicocity.com/es. Completar el formulario: Escribe tu nombre completo, correo electrónico vigente, número telefónico y selecciona tu estado o ciudad de residencia. Aceptar términos: Marca la casilla para aceptar el aviso de privacidad. Enviar la solicitud: Haz clic en el botón “Pre-Registrarme”. Validar tu registro: Revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico (o la carpeta de correo no deseado/spam), donde recibirás un mensaje de confirmación con un enlace para validar y activar tu prerregistro.

Kanye West (Agencia México)

Hacer este procedimiento no asegura la compra directa del boleto ni garantiza un lugar reservado, únicamente sirve para incorporarte a la lista oficial que recibirá actualizaciones sobre las fechas de preventa y la boletera encargada.

Se anunció la preventa para el concierto de Kanye West para el lunes 16 de noviembre del 2026 a las 12:00 p.m.

Los usuarios que hicieron su registro previo recibirán instrucciones para poder comprar los boletos.

Esto es lo que se sabe sobre el concierto de Kanye West en México

Kanye West (Ye) se presentará en concierto en la Ciudad de México y estos son todos los detalles que debes conocer:

Nombre del espectáculo: Ye Live in Mexico (como parte de la gira The Greatest Show on Earth).

Fecha: Viernes 19 de marzo de 2027.

Sede: Estadio Banorte (anteriormente conocido como Estadio Azteca), situado en Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El recinto cuenta con una capacidad para más de 87,000 personas.

Promotora y organización: El evento es presentado por la promotora 515 Entertainment en colaboración con la cuenta oficial de eventos del artista (@yestadium) y las plataformas oficiales del Estadio Banorte.

Kanye West en México 2027 (Kanye West)

A principios de año (el 30 y 31 de enero del 2026), Kanye West se presentó en la Monumental Plaza de Toros La México. Interpretó temas icónicos como Runaway, Power, Stronger y Flashing Lights, contando con la participación especial de su hija North West.

Antes de sus fechas de 2026, Kanye West no tocaba en la Ciudad de México desde su gira Glow in the Dark en 2008.