La cantante estadounidense de 31 años de edad, Karly Marina Loaiza, mejor conocida como Kali Uchis hace oficial su regreso a México en concierto.

Concierto de Kali Uchis en México que tendrá fecha para verla en el Palacio de los Deportes de la CDMX, por lo que el precio de boletos, preventa y demás detalles son los siguientes:

Fecha: Miércoles 25 de febrero del 2026

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin información sobre artista previo

Venta Beyond: 21 de octubre 2025 a las 9:00 am con códigos

Venta a Fans: 21 de octubre 2025 a partir de las 10:00 de la mañana con código

Preventa Priority: 22 de octubre 2025 desde las 9:00 am con códigos

Preventa Banamex: 23 de octubre 2025 comienza a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 24 de octubre 2025 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse costo

¡Kali Uchis llega con The Sincerely Tour a México! 💌🫶#PreventaBanamex: 23 de octubre.

Venta general a partir del 24 de octubre. pic.twitter.com/aIh6uEUPZR — Ocesa Total (@ocesa_total) October 20, 2025

Si vas por tus boletos a taquillas, recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.

Kali Uchis en México: Fecha, precio de boletos y preventa para el concierto en Palacio de los Deportes (@kaliuchis)

Segunda fecha de Kali Uchis en Palacio Nacional

Ante el anuncio del concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de la CDMX ya se habla de una segunda fecha.

Según información entre insider, Kali Uchis tendría una fecha más programada en concierto solo para la CDMX con sede en el Palacio de los Deportes.

Dicha segunda segunda fecha en concierto en el Palacio de los Deportes de Kali Uchis sería para el jueves 26 de febrero 2026.

Además de que se anunciaría, tras la gran demanda de boletos para su primera fecha en el Palacio o de agotarse los tickets.

Kali Uchis también se presentará en Guadalajara y Monterrey:

Sábado 21 de febrero 2026 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León Domingo 22 de febrero 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco