Yami Safdie en México: Fecha, precio de boletos y preventa para el concierto en el Lunario del Auditorio Nacional

La cantante argentina Yamila Safdie, conocida como Yami Safdie, de 28 años de edad, confirma concierto en México desde el Lunario del Auditorio Nacional.

Concierto que forma parte de la gira Querida Yo Tour 2026 de Yami Safdie y que la trae de regreso a México, y si no te quieres perder de verla, estos son los detalles de fecha, precio de boletos y preventa:

Fecha: Sábado 21 de marzo 2026

Sede: Lunario del Auditorio Nacional

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero:Sin información sobre artista previo

Preventa Banamex: 21 de octubre 2025 arrancando a las 11:00 de la mañana

Venta general: 22 de octubre 2025 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos

Tipo de boletos: VIP y General (ambos de pie)

¡La argentina que nos robó el corazón regresa a México el próximo 21 de marzo! 🧚🏻💞✨#PreventaBanamex: 21 de octubre.

Venta general a partir del 22 de octubre. pic.twitter.com/tifIW7hbhn — Ocesa Pop (@ocesa_pop) October 20, 2025

Lunario del Auditorio Nacional (Ocesa)

Para los que deseen comprar sus boletos en taquillas a partir de la venta general, recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.

Concierto de Yami Safdie en el Lunario del Auditorio Nacional tendrá meet and greet

Para los más fans de Yami Safdie, su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional tendrá una experiencia meet and greet.

Por ahora se desconoce el precio que tendrá la experiencia meet and greet para el concierto de Yami Safdie en el Lunario del Auditorio Nacional, así como sus beneficios.

Sin embargo, ten en cuenta que una experiencia meet and greet se distingue por ser una convivencia de artistas con sus fans de forma cercana y personal, la cual puede contemplar poder tomarse fotos y obtener autógrafos.

La venta de la experiencia meet and greet para el concierto de Yami Safdie en el Lunario del Auditorio Nacional arrancará al igual que la preventa de boletos.