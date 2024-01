“Selfish” es la nueva canción que Justin Timberlake ha estrenado; aquí te contamos qué significa su letra.

Justin Randall Timberlake, mejor conocido como Justin Timberlake -de 42 años de edad- está de regreso en la música con “Selfish”.

Canción “Selfish”, que es el primer sencillo de su nuevo y sexto álbum de estudio ‘Everything I Thought It Was’ , mismo que llegará el próximo 15 de marzo de 2024.

Y que se trata del primer trabajo de Justin Timberlake en seis años desde ‘Man on the Woods’ de 2018.

“Selfish” es la nueva canción que Justin Timberlake ha estrenado a tan solo unas hora de este jueves 25 de enero y que ya la está rompiendo.

Nueva canción que Justin Timberlake que es un trabajo con el productor Louis Bell -de 41 años de edad- conocido por hits con Post Malone, Camila Cabello, Jonas Brothers, Shawn Mendes, Lorde y Taylor Swift, entre otros,

Asimismo, el estreno de “Selfish”, la nueva canción que Justin Timberlake se da en medio de nuevos rumores de separación con su esposa Jessica Biel -de 41 años de edad-.

Por lo que el significado de “Selfish”, la nueva canción que Justin Timberlake está causando sensación.

Pues, “Selfish”, la nueva canción que Justin Timberlake se trata de un tema con sonidos R&B y sus toques de pop.

En la que se puede escuchar el estribillo “So if I get jealous, I can’t help it, I want every bit of you, I guess I’m selfish. It’s bad for my mental, but I can’t fight it -Si me pongo celoso, no puedo evitarlo. Quiero todo de ti, supongo que soy egoísta. Es malo para mi salud mental, pero no puedo luchar contra ello-”.

Con ello se puede entender que “Selfish”, la nueva canción que Justin Timberlake es un tema de amor, aunque también se habla de lo tóxico que puede ser en algunas ocasiones en la relación.

Sin embargo, “Selfish” habla de ese amor que uno ve solo de esa persona a la que idolatramos y que no está dispuesto a perder.

Pues “Selfish”, la nueva canción que Justin Timberlake, dice que solo hay una “dueña de mi corazón y de todas mis cicatrices”.

Aquí te dejamos la letra en ingles y español de “Selfish”, la nueva canción que Justin Timberlake para que juzgues por ti mismo:

If they saw what I saw

They would fall the way I fell

They don’t know who you are

Baby, I would never tell

If they know what I know

They would never let you go

So guess what? I ain’t ever lettin’ you go

‘Cause your lips were made for mine

And my heart would go flatline

If it wasn’t beatin’ for you all the time

Uh, so if I get jealous, I can’t help it

I want every bit of you, I guess I’m selfish

It’s bad for my mental but I can’t fight it

When you’re out, lookin’ like you do

But you can’t hide it, no

Put you in a frame, boo

Baby, who can blame you that your mama made you?

Makin’ me insane, you cannot be explained, boo

You must be an angel

Every time my phone rings

I hope that it’s you on the other side

I can tell you everything, everything that’s on my mind

Don’t want any other guys

Takin’ my place, girl, I gotta do what’s right

I know I may be wrong, but I don’t wanna be right

‘Cause your lips were made for mine

And my heart would go flatline

If it wasn’t beatin’ for you all the time

Uh, so if I get jealous, I can’t help it

I want every bit of you, I guess I’m selfish

It’s bad for my mental but I can’t fight it

When you’re out, lookin’ like you do

But you can’t hide it, no

Put you in a frame, boo

Baby, who can blame you that your mama made you?

Makin’ me insane, you cannot be explained, boo

You must be an angel

Put you in a frame, boo

Baby, who can blame you that your mama made you?

Makin’ me insane, you cannot be explained, boo

You must be an angel

All of my heart

Tied to your heart

But for the whole world to see

Girl, the core of our heart

And all the stars

They would get jealous of me

So if I get jealous, but I can’t help it

I want every bit of you, I guess I’m selfish (guess I’m selfish)

It’s bad for my mental but I can’t fight it

When you’re out lookin’ like you do

But you can’t hide it, no

Put you in a frame, boo

Baby, who can blame you that your mama made you? (that your mama made you)

Makin’ me insane, you cannot be explained, boo

You must be an angel (must be an angel)

Put you in a frame, boo

Baby who can blame you? What your mama made you

Makin’ me insane, you cannot be explained, boo

You must be an angel

Jealous, but I can’t help it

I want every bit of you, I guess I’m selfish…

“Selfish” de Justin Timberlake