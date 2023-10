De acuerdo con los usuarios, la reacción de Justin Timberlake a las revelaciones de Britney Spears -de 41 años de edad- es de lo más indignante.

Y es que luego de que Britney Spears revelara haber sido engañada y haber abortado durante su relación con Justin Timberlake, el cantante estaría como si nada.

Incluso, se dice que Justin Timberlake -de 42 años de edad- estaría trabajando en nueva música.

Así fue la reacción de Justin Timberlake a las revelaciones de Britney Spears

En su libro The Woman in Me, Britney Spears hizo una serie de confesiones sobre su romance con Justin Timberlake en la década de los 2000.

De acuerdo con Britney Spears, habría sido el cantante quien la engañó y no al revés como este hizo pensar a sus fans.

Britney Spears y Justin Timberlake (Mark J. Terrill / AP Photo / AP)

Además, reveló la cantante, durante su noviazgo de tres años ella quedó embarazada y se vio en la necesidad de abortar.

Pues debido a su edad y a la de Justin Timberlake en ese momento, el cantante se negó a ser padre.

Hasta el momento, Justin Timberlake no ha comentado nada sobre las declaraciones de Britney Spears, pues ya le habría pedido perdón de manera pública.

Durante el 2021, el cantante pidió una disculpa por la forma en que trató a Britney Spears y a Janet Jackson -de 57 años de edad-.

Justin Timberlake no profundizó en el tema o los motivos, pero reconoció que les había fallado en más de una manera.

“Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé” Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake (Especial)

Reacción de Justin Timberlake indigna a los fans de Britney Spears

Las revelaciones de Britney Spears en su libro próximo a estrenarse, prometían no atacar a nadie.

Sin embargo, la reacción de Justin Timberlake ante las declaraciones de Britney Spears han indignado a los usuarios.

Pues no solo estaría evitando el tema, sino que la revista People destacó que Justin Timberlake “está feliz, en casa, con Jess y sus hijos” trabajando en nuevos proyectos.