Justin Timberlake es llamado el “hombre más odiado” de Estados Unidos tras las confesiones de Britney Spears en su libro de memorias The Woman In Me.

Según medios de Estados Unidos, cuando se anunció que Britney Spears lanzaría sus memorias, al menos una persona intentó boicotear el libro por todos los medios.

Justin Timberlake habría sido ese personaje, ante el temor de que las revelaciones de Britney Spears sobre la relación que tuvieron 20 años atrás llegara a afectar su carrera.

Justin Timberlake es “el hombre más odiado” ante confesiones de su ex, Britney Spears

A un día de que The Woman In Me saliera a la venta en EU, las reacciones de la gente parecen darle la razón a los temores de Justin Timberlake.

Y es que al público no le cayó nada bien enterarse de que Britney Spears estuvo embarazada de Justin Timberlake.

Pero que al final decidieron abortar porque él no quería ser padre a esa edad.

Los fans tampoco se han mostrado contentos al saber que Justin Timberlake le fue infiel varias veces a Britney Spears.

Considerando que cuando terminaron su relación, él se empeñó en humillarla públicamente.

Así, Justin Timberlake se jactó de haberle quitado la virginidad cuando ella insistía en ser abstemia; y la responsabilizó por su ruptura, tras haberlo engañado con otro.

Ante ello, las redes sociales se han llenado de críticas, acusaciones y reclamos contra Justin Timberlake por la forma como se comportó con Britney Spears.

Justin Timberlake y Britney Spears en el partido de estrellas de la NBA 2002 (Chris Gardner / AP Photo / AP)

Justin Timberlake estaría muy preocupado por su carrera musical tras revelaciones de Britney Spears

Justin Timberlake se encuentra “muy nervioso” y “preocupado” por el daño que le puedan producir a su carrera las confesiones de Britney Spears.

Según una fuente citada por el tabloide The Sun US, la mayor preocupación del cantante es el recibimiento que le darán.

Pues justamente está preparando su regreso a la música tras unos años de ausencia.

Para evitar el desastre, Justin Timberlake estaría analizando retrasar un poco más su regreso a los escenarios.

Esperando que con el tiempo la gente olvide las revelaciones de Britney Spears y sigan escuchando su música como antes del libro de memorias.