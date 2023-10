Una fuerte revelación en su libro ‘The Woman in Me’ pone al descubierto el porqué terminaron Britney Spears y Justin Timberlake.

Una de las parejas más icónicas durante la década de los 2000 sin duda fue la de Britney Spears y Justin Timberlake.

La relación entre Britney Spears y Justin Timberlake que terminó en 2002, tras 3 años de noviazgo y años de amistad.

Pues Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron de niños en el programa Mickey Mouse Club de Disney en 1992.

Sin embargo, Britney Spears y Justin Timberlake comenzaron a salir hasta 1999, cuando ambos artistas de la música tenían 18 años.

Y que ahora su historia toma un giro inesperado, revelando la fuerte razón por la que Britney Spears y Justin Timberlake -41 y 42 años respectivamente- terminaron.

Britney Spears (Xavier Collin/Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

De acuerdo a los primeros fragmentos filtrados del libro autobiográfico ‘The Woman in Me’ de Britney Spears, la cantante está revelando la fuerte razón por la que se separó de Justin Timberlake.

Luego de que Britney Spears revelara que estuvo embarazada de Justin Timberlake con solo 18 años de edad.

Mismo embarazo de Britney Spears y Justin Timberlake que terminó en un aborto, pues el cantante le dijo que no estaba preparado para ser padre.

“Fue una sorpresa, pero para mí, no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que realizáramos una familia juntos algún día. Esto fue mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Britney Spears