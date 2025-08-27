El actor Leonardo DiCaprio de 50 años de edad, estará en la CDMX por el estreno de Una batalla tras otra, así que te compartimos los detalles.

En menos de un mes, Leonardo DiCaprio visitará la CDMX con el elenco de Una batalla tras otra en fecha, hora y lugar exacto que ya sabemos.

¿Cuándo viene Leonardo DiCaprio a CDMX? Fecha, hora y lugar

Leonardo DiCaprio llegará a la CDMX por su nueva película Una batalla tras otra por lo que sus fans podrán conocerlo según la siguiente información:

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 7:00 pm, hora CDMX

Lugar: Toreo Parque Central

Junto con Leonardo DiCaprio se presentará el elenco de la película y su productor conformado por:

Paul Thomas Anderson de 55 años de edad

Benicio del Toro de 58 años de edad

Teyana Taylor de 34 años de edad

Chase Infiniti de 25 años de edad

Pese a que Sean Penn de 65 años de edad, comparte créditos con Leonardo DiCaprio, parece ser que el actor no visitará la CDMX.

Poster de Una batalla tras otra de Leonardo DiCaprio. (Especial)

¿De qué trata Una batalla tras otra? La nueva película de Leonardo DiCaprio que lo trae a CDMX

Leonardo DiCaprio visita la CDMX por un claro y específico motivo, su nueva película Una batalla tras otra de Warner Bros Pictures.

Una batalla tras otra narra la historia de Bob (Leonardo DiCaprio) quien vive en un estado de paranoia, sobreviviendo a su hija Willa (Chase Infiniti), cuando un némesis (Sean Penn) reaparece tras 16 años desapareciendo a ella, el exradical busca a su hija desesperado y terminar enfrentando las consecuencias del pasado.

Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra. (WARNER BROS. - GHOULARDI FILM CO / Collection ChristopheL via AFP)

Según la descripción, Una batalla tras otra está repleta de escenas con adrenalina, así como batallas que se convierten en una lección de vida.

La nueva película de Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, se estrena el 25 de septiembre en México en las salas de Cinépolis y Cinemex.