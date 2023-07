Los hermanos Jesse y Joy cantaron con el corazón destrozado por la muerte de un ser muy querido.

El lunes 24 de julio Jesse y Joy ofrecieron un concierto que quedará grabado en sus memorias para siempre.

Ese día Jesse y Joy sufrieron una irreparable pérdida que lejos de impusarlos a cancelar su show, los hizo refugiarse en su público, que logró consolarlos en tan difícil momento.

Jesse y Joy (@jesseyjoy/Instagram )

Jesse y Joy: Vocalista revela que su abuela murió antes de que dieran un concierto

En una publicación de Instagram, Joy, de 37 años de edad, contó que ese día murió su abuela y la noticia la recibieron poco antes de iniciar su concierto:

“Mi abuelita falleció ayer unas horas antes de salir a cantar. Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y paz... Y aunque me sentía con el corazón completamente atropellado, ustedes me hicieron sentir mucho amor”.

La vocalista de Jesse y Joy acompañó su publicación, realizada el lunes 24 de julio, con un par de fotos en las que aparece junto con su abuela fallecida.

Jesse y Joy. (@jesseyjoy / Instagram.)

Jesse y Joy: Vocalista agradece el cariño del público ante la muerte de su abuela

Ante el abrazo que dijo haber sentido ese día, Joy agradeció a sus fans por el apoyo que le dan a ella y a su hermano, no sólo en los buenos momentos:

“Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar el alma, no solo compartiendo en los mejores momentos; me refiero a cuando tras bambalinas todo parece no tener solución, sea una pérdida, un momento personal muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestra vida”.

La vocalista de Jesse y Joy finalizó su publicación, reiterándo su agradecimiento a sus fans que dijo, realmente considera parte de su familia:

“Realmente no tengo palabras para agradecerles el amor que nos brindan arriba y abajo del escenario. Cuando les digo familia quiero que sepan que lo digo de corazón, porque es lo que me hacen sentir ❤️”.

Jesse y Joy: Así se despidió el guitarrista de su abuela

Jesse, de 41 años de edad, también recurrió a las redes sociales para agradecerle al público por el cariño que les transmitieron el día que su abuela murió:

“Gracias por estar siempre, su energía tan poderosa cada noche, sus sonrisas, sus lágrimas, sus voces, y la ilusión de cantar y vibrar juntos!”.

Para ello, Jesse compartió en sus historias de Instagram un post hecho originalmente en Threads:

“La música y ustedes me recargan de amor en las buenas y en las difíciles + Aunque no los conozca a todos, les amo y siento su amor. Gracias siempre”.

También, Jesse hizo una publicación en su muro, misma que incluyó dos fotos de su abuela fallecida, a quien dijo que amará por siempre:

“Love you forever grandma Bev 🤍🕊️”.