Jim Morrison y Javier Bátiz, te contamos cómo fue la amistad de las dos leyendas del rock.

Este 14 de diciembre, se reportó que el músico mexicano Javier Bátiz murió a los 80 años de edad.

Considerado el pionero del rock nacional y el blues Javier Bátiz dejó un legado invaluable.

Javier Bátiz fue mentor musical de figuras como Carlos Santana- de 77 años de edad-.

Incluso tuvo la oportunidad de coincidir con Jim Morrison, líder de The Doors con quien estableció amistad.

Así fue la amistad de las leyendas del rock Jim Morrison y Javier Bátiz

Las leyendas del rock Jim Morrison y Javier Bátiz fueron amigos, así lo dio a conocer el propio cantante de “Ella Fue”.

De acuerdo con Javier Bátiz, él conoció al vocalista de The Doors hacia 1967 en el Whiskey a Go-Go, en Hollywood, California.

Para el año 1969, Jim Morrison y The Doors ofrecieron cuatro shows en México.

Según detalló Bátiz al final de esos conciertos, un solitario Jim Morrison buscaba bares en la Ciudad de México, por lo terminó llegando al “Terraza Casino”.

En dicho bar, Javier Bátiz tocaba todas las noches desde las “12 de la noche hasta las 5 de la mañana”.

El también llamado “Brujo del rock” ha expresado que la presencia de Morrison viéndolo tocar no representaba más que la “visita de un amigo”.

Cabe mencionar que Jim Morrison moriría el 3 de julio de 1971, en París, Francia. Por su parte, Javier Bátiz se convertiría en un referente del rock mexicano.

¿De qué murió Javier Bátiz? Esto sabemos

Claudia Madrid Hernández, esposa de Javier Bátiz, confirmó la muerte del músico mexicano a los 80 años de edad, con un emotivo mensaje en redes:

Queridos amigos y Familia!!! Para informarles que nuestro adorado y querido, mi espos Javier Batiz trasendio el dia de hoy!! Su legado y su musica quedan para la eternidad!! Te amo amor mio!! Vuela alto mi angel!! Claudia Madrid Hernández, esposa de Javier Bátiz

Javier Bátiz padecía algunos problemas de salud desde el año pasado, provocando que se alejara de los escenarios.

Para finales de febrero 2024, Javier Bátiz fue ingresado al hospital tras padecer neumonía, problemas cardiacos y de glucosa.

Un mes después, Javier Bátiz se sometió a una cirugía de cáncer de próstata que también le fue detectad. Pese a ello, el músico y su esposa se mantenían optimistas sobre su mejoría.

Con la intención de reunir fondos para cubrir los gastos médicos de Javier Bátiz, se organizó un concierto, el cual se llevaría a cabo este domingo 15 de diciembre en Tijuana.