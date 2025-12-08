¿El talento se hereda o se adquiere? Inevitablemente esta pregunta viene a la mente al pensar en Jim Morrison, quien fue vocalista y líder de The Doors.

Este 2025, The Doors, la banda de rock y blues liderada por Jim Morrison, que ganó fama entre 1965 y 1973, está celebrando su aniversario 60.

Por ello, el documental When You’re Strange regresa temporalmente a cines, nos recuerda el portal Parade, los primero en celebrar su cumpleaños este 8 de diciembre.

Narrado por Johnny Depp, de 62 años de edad, éste habla de la caída del Jim Morrison, quien murió a los 27 años, el 3 de julio de 1971. Así como del secreto detrás del éxito de The Doors.

Jim Morrison triunfó sin saber tocar música: este era su verdadero talento

En una entrevista para Ultimate Classic Rock, que concedió el baterista, John Densmore, de 81 años de edad, se destapó el verdadero talento de Jim Morrison.

El integrante de The Doors recordó lo complicado que fue grabar el tema “Riders on the Storm”, razón por la que Paul Rothschild, quien fungía como productor de la banda, renunció al puesto.

La banda quería que Jim Morrison cantará los versos principales, pero por su alcoholismo le fue difícil alcanzar las notas.

El propio cantante renunció a la canción que llamó “música de cóctel”; frustrado le pidió a John Densmore que lo produjera, pero quien lo hizo fue el ingeniero de audio Bruce Botnick, con su ayuda.

“Nuestro ingeniero de toda la vida, se acercó y dijo: Escucha, lo produciré contigo”. John Densmore

El cambió benefició a The Doors, quienes cambiaron un estudio de grabación por una sala; sintiéndose relajados, la magia surgió.

Jim Morrison, quien no podía tocar un solo acorde en ningún instrumento resultó ser un compositor nato.

“No tenía ni idea (al respecto), pero tenía esta letra. Para recordar la letra, pensaba en melodías, melodías muy complejas y hermosas. Este tipo tenía un don, ¿sabes?, y nos la cantaba a capela y juntos la resolvíamos” John Densmore

Sin embargo, Jim Morrison no quería que su talento opacará a sus compañeros por lo que compartió los créditos de las canciones con los integrantes de The Doors.

“Dijo: ‘Oye, no nos dividamos (los créditos de composición). Digamos que todas las canciones son de The Doors. No digamos que las letras son mías. Dividamos todo el dinero’. Así que fue una democracia increíblemente igualitaria, y todos dieron el 200%” John Densmore

Desafortunadamente, el alcoholismo y el abuso de las drogas de Jim Morrison, marcaron la caída del cantante y un poco de la banda, que logró salir a flote con composiciones de Robby Krieger, de 79 años de edad, y otros compositores.