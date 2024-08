Hace 56 años se estrenó la canción “Hello, I Love You”, uno de los grandes éxitos de The Doors que se ha convertido en todo un clásico de la música.

No podría hablarse de la historia del rock sin mencionar a The Doors, banda comandada por Jim Morrison que cosechó grandes éxitos a finales de los 60 y principios de los 70.

Aunque a lo largo de su historia, The Doors lanzó varios sencillos, pero su éxito no podría comprenderse sin la canción “Hello, I Love You”.

El tema “Hello, I Love You” alcanzó el número uno en Estados Unidos el 3 de agosto de 1968, por lo que este año la canción que ayudó a la popularidad de The Doors está cumpliendo 56 años.

Más de medio siglo ha pasado desde el lanzamiento de “Hello, I Love You” y se mantiene entre las preferidas de The Doors.

Pues incluso las nuevas generaciones siguen disfrutando de esta gran canción, pero pocos conocen la polémica historia detrás de “Hello, I Love You” que incluye una demanda por plagio.

Esta es la polémica historia de “Hello, I Love You” de The Doors que incluye una demanda por plagio

Hace 56 años, The Doors conquistaron por segunda vez el ranking Billboard gracias a su canción “Hello, I Love You”, después de “Light My Fire”.

“Hello, I Love You” se encuentra incluido en el tercer álbum de estudio de The Doors titulado Waiting for the Sun.

De inmediato “Hello, I Love You” se convirtió en todo un éxito, encabezando las listas de popularidad en Estados Unidos y Canadá.

“Hello, I Love You” sigue siendo una de las canciones más emblemáticas de The Doors y del rock en general.

Pero pocos saben que la canción “Hello, I Love You” no estuvo exenta de controversias y es que incluso hay de por medio una demanda por plagio.

Fue Ray Davies, líder de The Kinks, quien acusó a The Doors de plagiar su canción All Day and All of the Night, lanzada en 1964.

De acuerdo con Ray Davies hay una notable similitud entre la melodía vocal de “Hello, I Love You” y la melodía de guitarra de su propia composición.

Las autoridades le dieron la razón a Ray Davies y confirmaron el plagio en “Hello, I Love You”.

Pese a polémica por plagio, “Hello, I Love You” de The Doors sigue siendo un gran éxito a 56 años de su lanzamiento

El resultado de la demanda no afectó el éxito de “Hello, I Love You”, canción que se ha convertido en un clásico atemporal.

Incluso grandes artistas han realizado sus versiones de “Hello, I Love You”, mostrando que está canción ha marcado la historia del rock.

Además “Hello, I Love You” ha sido parte de diversas bandas sonoras de películas y programas de televisión, lo que ha contribuido a mantener su relevancia cultural.

Y es que “Hello, I Love You” combina perfectamente la enigmática voz de Jim Morrison, una melodía pegadiza y una letra ambigua que hacen que la canción siga vigente a 56 años de su estreno.

Cabe recordar que Waiting for the Sun se convirtió en el primer disco de The Doors que alcanzó el número uno de ventas en Estados Unidos.

Además de que también obtuvo un gran éxito en Estados Unidos, siendo la canción “Hello, I Love You” una de las más recordadas de este disco.