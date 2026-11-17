El talento mexicano y colombiano coincidió en los Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta con un encuentro que dejó muestras de admiración entre dos representantes de la nueva generación de la música latina.

Mario Girón destacó públicamente la calidad vocal y la interpretación de Jhon de la Torre, un artista colombiano que ha encontrado en la música ranchera una de sus principales influencias.

“Ningún mexicano cantamos como tú las rancheras y tú siendo colombiano estás impresionante” Mario Girón a Jhon de la Torre

La convivencia entre Mario Girón y Jhon de la Torre evidenció el alcance internacional del género mexicano y el creciente reconocimiento que sigue despertando entre intérpretes de distintos países.

Mario Girón comparte anécdota con Jhon de la Torre en Miami

Durante el marco de los Premios HEAT 2026 al estilo Jalisco, la convivencia entre los nuevos referentes de la música latina propició un encuentro de admiración mutua entre el cantante mexicano Mario Girón y el cantautor colombiano Jhon de la Torre.

El intérprete de Monterrey quedó impactado por la potencia vocal y la maestría con la que el colombiano domina el género ranchero, un talento que deslumbró a los asistentes desde los ensayos previos a las galas.

La sorpresa de Mario Girón se gestó durante una prueba de sonido con mariachi en Miami, donde ambos artistas coincidieron indispuestos de la garganta por los cambios de clima.

Según relató el propio Mario Girón, ambos habían acordado moderar la voz para no lastimarse; sin embargo, al momento de subir al escenario, Jhon De la Torre desplegó toda su capacidad interpretativa. “Yo le dije a mi papá: ‘Voy a tratar de hacerlo como muy quedito’ [...]. Le digo: ‘Bueno, es que ando así como un poco mormado’, y me dice: ‘Yo también, parce... Yo también lo voy a hacer como a medias’. No, hombre, ¿cuál a medias? Ah, wow, increíble. Lo admiro mucho”, recordó entre risas el artista regiomontano, quien no dudo en expresarle su respeto directamente:

“Ningún mexicano cantamos como tú las rancheras y tú siendo colombiano estás impresionante”, dijo Mario Girón a Jhon de la Torre.

Mario Girón elogió a Jhon de la Torre por su interpretación de música ranchera (Especial)

Jhon de la Torre, el colombiano con raíces mexicanas

Jhon de la Torre ha construido su identidad musical a partir de un profundo vínculo afectivo con la cultura mexicana, heredado de su abuelo “Jalisco” e inspirado en ídolos como Pedro Infante, Vicente Fernández y Joan Sebastian.

Su fascinación por este repertorio es tal que el colombiano suele expresar abiertamente su devoción por el país azteca: “Si pudiera devolver el tiempo y decidir dónde nacer, sería México”.

Asimismo, al referirse a la exigencia del público local y al nivel de las composiciones que abraza en su carrera, el cantautor sintetizó su postura afirmando que “en México se hace música elegante para oídos exigentes”.

Jhon de la Torre destacó la importancia de figuras como Pedro Infante, Vicente Fernández y Joan Sebastian en la construcción de su identidad artística (Elizabeth Flores)

De cara al 2027, Jhon de la Torre alista el terreno para consolidar su proyección internacional con el lanzamiento de un nuevo EP producido por el reconocido Master Chris.

Este proyecto discográfico constará de seis canciones e incluirá colaboraciones de alto perfil, entre las que destacan una ranchera refinada junto al maestro Eddy Herrera y una cumbia popular con la cantante colombiana Francy.

Fusionando matices del requinto ecuatoriano con ritmos colombianos y cumbia mexicana, Jhon de la Torre tiene programada la grabación de sus videoclips para el mes de diciembre, marcando la pauta de una ambiciosa gira y promoción con la que busca conquistar los escenarios de toda América Latina en el 2027.