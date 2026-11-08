Jhon de la Torre aprovechó su participación en la Semana HEAT 2026 para reafirmar el profundo vínculo artístico y emocional que mantiene con México, una influencia que ha marcado su carrera desde la infancia.

“Si pudiera devolver el tiempo y decidir dónde nacer, sería México” Jhon de la Torre, compositor y cantante colombiano

El cantautor colombiano, nominado en la categoría Promesa Musical, destacó la importancia de la música ranchera y de figuras como Pedro Infante, Vicente Fernández y Joan Sebastian en la construcción de su identidad artística.

Además, adelantó nuevos proyectos musicales con colaboraciones internacionales y una propuesta que fusionará sonidos de distintos rincones de América Latina.

Jhon de la Torre aprovechó su participación en la Semana HEAT 2026 (Cortesía)

Jhon de la Torre reafirma su amor por México

El cantante y compositor colombiano Jhon de la Torre reafirma su profunda pasión por la cultura mexicana, una herencia emocional legada por su abuelo, a quien cariñosamente apodaban “Jalisco”.

Inspirado desde la infancia por figuras icónicas como Pedro Infante, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, el artista ha construido una identidad musical que fusiona la ranchera y la cumbia mexicana con la calidez del folclore colombiano, vistiendo con orgullo la tejana y el sombrero tradicional.

Durante su participación en la Semana Heat y la alfombra magenta en Jalisco, donde lució un atuendo en homenaje a Joan Sebastian, el cantautor nominado a Promesa Musical expresó su deseo de conquistar los escenarios aztecas.

Jhon de la Torre en la alfombra magenta de los Premios HEAT 2026 al Estilo Jalisco (Elizabeth Flores)

“Si pudiera devolver el tiempo y decidir dónde nacer, sería México”, confesó el artista, destacando la exigencia y sofisticación del público local: “En México se hace música elegante para oídos exigentes”.

Además, resaltó el aprendizaje de humildad adquirido tras compartir proyectos y escenarios con grandes referentes internacionales como Christian Nodal, Alejandro Fernández, Ana Gabriel y Banda MS.

Master Chris produce EP de Jhon de la Torre

De cara a sus próximos pasos, Jhon de la Torre trabaja en la producción de un nuevo EP de seis canciones junto al reconocido productor Master Chris.

Este trabajo discográfico reunirá importantes colaboraciones interculturales, entre las que destacan una ranchera de corte refinado junto al maestro Eddy Herrera y una cumbia popular al lado de la intérprete colombiana Francy.

El proyecto combina matices del requinto ecuatoriano con ritmos colombianos y cumbia mexicana, buscando conectar con toda Latinoamérica.

De acuerdo con Jhon de la Torre las grabaciones de los videos musicales están programadas para el mes de diciembre, marcando el preludio de un lanzamiento diseñado para conquistar corazones en toda la región.