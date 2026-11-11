Avengers: Endgame Encore llega a Disney+ como antesala del estreno de Doomsday.

La plataforma de streaming quiere que todos los fans del UCM estén listos para Avengers: Doomsday, por lo que decidió añadir la versión definitiva de la cinta que cerró la Saga del Infinito.

Avengers: Endgame Encore llega a Disney+

A partir del próximo viernes 13 de noviembre, Avengers: Endgame Encore se encontrará disponible en Disney+ para todos sus suscriptores.

La película Avengers: Endgame Encore es una versión extendida que cuenta con 4 minutos adicionales, los cuales conectan con Avengers Doomsday.

Avengers: Endgame Encore (Disney)

El largometraje dura 185 minutos al sumar material inédito, con escenas postcréditos que dan paso a Doomsday donde veremos a todos los superhéroes contra Doctor Doom para evitar el colapso del multiverso.

Además del tiempo extra, Avengers: Endgame Encore cuenta con algunos ajustes visuales en la edición y corrección del color, respecto al estreno original del 2019.

Dicha edición especial ya tuvo un paso por cines a finales de septiembre, contando con un buena respuesta del público que espera con ansias la nueva película de Los Vengadores de Marvel.

Avengers: Endgame Encore llega poco más de un mes antes del estreno de Doomsday, que estará disponible en salas de México a partir del 17 de diciembre de 2026.