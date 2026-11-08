Brandon “Bug” Hall ha vuelto al ojo público tras su retiro como actor en 2021, debido a que solicitó ayuda económica a sus seguidores para atender el nacimiento de su sexto hijo.

Esto llamó la atención luego que Bug Hall fuera conocido en los 90’s por interpretar a Alfalfa en la película de Pequeños Traviesos, y que tras su retiro hiciera un voto de pobreza.

¿Quién es Brandon “Bug” Hall?

Brandon Hall, conocido artísticamente como “Bug” Hall, es un actor y exestrella infantil estadounidense nacido en Fort Worth, Texas, el 4 de febrero de 1985.

Alcanzó fama internacional al interpretar a Carl “Alfalfa” Switzer en la comedia Pequeños Traviesos. Desarrolló una amplia carrera interpretativa en cine y televisión hasta su retiro en 2021.

Bug Hall (@Bug_Hall)

Posterior a esto, se mundó con su familia a una casa rodante a una zona boscosa de Estados Unidos, haciendo un voto de pobreza.

¿Qué edad tiene Brandon “Bug” Hall?

Dado que nació el 4 de febrero de 1985, Brandon “Bug” Hall cuenta con 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de Brandon “Bug” Hall?

La esposa de Bug Hall es Jill de Groff, con quien contrajo matrimonio en el año 2017.

Bug Hall (@Bug_Hall)

¿Qué signo zodiacal es Brandon “Bug” Hall?

Al haber nacido 4 de febrero, Brandon “Bug” Hall es del signo de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Brandon “Bug” Hall?

Brandon Hall tiene 5 hijos, frutos de su matrimonio con Jill de Groff. Actualmente están a la espera de un sexto.

¿Qué estudió Brandon “Bug” Hall?

No hay detalles de los estudios que realizó Bug Hall; no obstante, al haber debutado a la edad de 9 años, se asume que por lo menos terminó la educación básica y tomó clases de actuación.

Posteriormente realizó estudios religiosos y del catecismo católico a partir de 2013.

Bug Hall (@Bug_Hall)

¿En qué ha trabajado Brandon “Bug” Hall?

Brandon “Bug” Hall ha trabajado principalmente como actor de cine y televisión. Además de actuar, coescribió el guion de la película This Is the Year y fue productor ejecutivo de la serie animada A Tale Dark & Grimm .

Estos son los proyectos más relevantes de Bug Hall: