Harry Styles cancela concierto que realizaría el martes 21 de julio en Brasil por problemas de salud y su estado preocupa a sus fans.

“Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles que tendría lugar el martes 21 de julio de 2026 ha sido cancelado debido a un problema de salud en la gira” Promotora de concierto de Harry Styles

El cantante realizaría 3 conciertos en Brasil como parte de su gira ‘Together Together’ en el estadio MorumBIS.

Harry Styles candela concierto en Brasil por problemas de salud

La empresa promotora del concierto de Harry Styles compartió un comunicado para cancelar el concierto programado este martes en Brasil.

El evento fue cancelado debido a que Harry Styles presentó problemas de salud, pero no especificaron de qué tipo.

Harry Styles no repondrá la fecha del concierto, por lo que los fans podrán solicitar su reembolso.

Cancelan concierto de Harry Styles por problemas de salud (X/@LiveNationBR)

Este comunicado preocupó a los fans de Harry Styles, quienes han solicitado saber más sobre el estado de salud del cantante.

“¿Será que él está bien? Da miedo que sea algo serio”, Harry nunca cancelar si no fuera algo serio” y “Las fans preocupándose por todo, menos por él”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras tanto, los concierto programado para el 24 de julio sí se llevará a cabo.

Harry Styles dio su primer concierto en Brasil el 17 de julio, por lo que se desconoce qué pudo afectar su salud al punto de cancelar su segunda fecha.

Los organizadores del evento prometieron una venta especial para el concierto del viernes de Harry Styles para quienes adquirieron boletos para este martes.

Fans brasileños de Harry Styles se indignan por cancelar su concierto

La salud de Harry Styles dividió opiniones entre sus fans, ya que hay quienes están preocupados por la salud del cantante.

Mientras que otros manifestaron su molestia, ya que algunos aseguran que viajaron de otros países para acudir al concierto de Harry Styles.

Algunos fans piden que se reprograme la fecha del concierto y otros comentarios aseguran que Harry Styles no logró llegar el recinto.