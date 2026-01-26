Los conciertos de Harry Styles en México tendrán paquetes VIP para los más fans del cantante británico en su gira Together, Together Tour 2026.
Según Ticketmaster serán 5 paquetes VIP para los conciertos de Harry Styles en México desde el Estadio GNP Seguros:
- VIP 1: Paquete “Together” Circle Pit
- VIP 2: Paquete “Together” Disco Pit
- VIP 3: Paquete “Kiss” Kiss Pit
- VIP 4: Paquete “Square” Pit
- VIP 5: Paquete “Disco” General A
Por ahora el precio de los paquetes VIP para Harry Styles no han sido revelados, sin embargo, entre insider se manejan costos desde los 8 mil y hasta los 20 mil pesos.
Esto incluye los paquetes VIP Harry Styles en México
Cada paquete VIP para Harry Styles en México incluirá distintos beneficios para los fans, pero ninguno de ellos incluye sound check.
Paquete VIP 1: Paquete “Together” Circle Pit
El paquete VIP 1: Paquete “Together” Circle Pit incluye incluye lo siguiente:
- Un boleto de admisión general de pie dentro del Pit “CIRCLE”.
- Horario asignado y acceso preferente a la pop-up shop (tienda de merch).
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista.
- Un gafete VIP Together.
- Acceso al exclusivo Together VIP Lounge previo al show, que incluye aperitivos ligeros y cocteles y mocktails especiales (se incluye 1 ficha de bebida)
- Paquete de regalo con artículo(s) de merch exclusivo(s)
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP
- Equipo de concierge VIP en sitio
Paquete VIP 2: Paquete “Together” Disco Pit
Esto es todo los que incluye el paquete VIP 2: Paquete “Together” Disco Pit:
- Un boleto de admisión general de pie dentro del Pit “DISCO”.
- Horario asignado y acceso preferente a la pop-up shop (tienda de merch).
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista.
- Un gafete VIP Together.
- Acceso al exclusivo Together VIP Lounge previo al show, que incluye aperitivos ligeros y cocteles y mocktails especiales (se incluye 1 ficha de bebida)
- Paquete de regalo con artículo(s) de merch exclusivo(s)
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP
- Equipo de concierge VIP en sitio
Paquete VIP 3: Paquete “Kiss” Kiss Pit
El paquete VIP 3: Paquete “Kiss” Kiss Pit tiene como beneficios:
- Un boleto de admisión general de pie dentro del Pit “KISS”
- Acceso preferente la pop-up shop (tienda de merch).
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista.
- Un gafete VIP Kiss.
- Paquete de regalo con artículo(s) de merch exclusivo(s).
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP
- Equipo de concierge VIP en sitio.
Paquete VIP 4: Paquete “Square” Pit
Los beneficios que incluye el paquete VIP 4: Paquete “Square” Pit son:
- Un boleto de admisión general de pie dentro del Pit “SQUARE”
- Acceso preferente la pop-up shop (tienda de merch).
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista.
- Un gafete VIP Kiss.
- Paquete de regalo con artículo(s) de merch exclusivo(s).
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP
- Equipo de concierge VIP en sitio.
Paquete VIP 5: Paquete “Disco” General A
Para el paquete VIP 5: Paquete “Disco” General A se incluyen los siguientes beneficios:
- Un boleto de admisión general A de pie.
- Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista.
- Un gafete VIP Disco.
- Paquete de regalo con artículo(s) de merch exclusivo(s).
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP
- Equipo de concierge VIP en sitio.