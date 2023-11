La noche de ayer se llevó a cabo la inducción al Hall of Fame Rock and Roll 2023 en el cual Olivia Rodrigo y Sheryl Crow sorprendieron al cantar un icónico himno de 1996.

Olivia Rodrigo y Sheryl Crow acapararon los reflectores del Hall of Fame Rock and Roll 2023 al compartir el escenario para conmemorar uno de los momentos de la noche.

Pues la cantante Sheryl Crow -de 61 años de edad- recibió el honor de entrar al Hall of Fame Rock and Roll 2023.

Hall of Fame Rock and Roll 2023: Lista de qué artistas y bandas entraron

Por lo que a partir de ahora Sheryl Crow se une a la lista de la Clase 2023 en el Hall of Fame Rock and Roll junto a:

Para conmemorar la entrada de Sheryl Crow al Hall of Fame Rock and Roll 2023, Olivia Rodrigo -de 20 años de edad- se le unió para cantar uno de los himnos de 1996: “If It Makes You Happy”.

“If It Makes You Happy”, canción que lanzó Sheryl Crow en 1996 en su álbum homónimo y que se convirtió en los grandes himnos de la época y de la cantante.

A esto para hacerle honor en el Hall of Fame Rock and Roll 2023, Olivia Rodrigo con todo y guitarra subió al escenario para cantar “If It Makes You Happy”.

Junto a Sheryl Crow que demostró porque hoy es parte del Hall of Fame Rock and Roll 2023.

Canción de Sheryl Crow “If It Makes You Happy” que fue coreada por los asistentes al Hall of Fame Rock and Roll 2023, pues como buen himno logró transportarnos a 1996.

Asimismo, Sheryl Crow cantó otras dos canciones más de su repertorio junto a Stevie Nicks y Peter Frampton -de 75 y 73 años respectivamente-: “Strong Enough” y “Every Day is a Winding Road”.

“If It Makes You Happy” himno de 1996 de Sheryl Crow es una de las canciones más icónicas de la hoy miembro del Hall of Fame Rock and Roll 2023.

Canción que retumbó e hizo que los fans se transportarán a 1996, luego de que Olivia Rodrigo y Sheryl Crow cantaran el himno de “If It Makes You Happy”.

Misma canción que tiene una historia detrás, luego de que Jeff Trott -se desconoce su edad-, guitarrista y coautor de “If It Makes You Happy” le mostrará a Sheryl Crow parte de lo que había escrito, justo después de que rompiera con su novia Quinn.

A esto Sheryl Crow, cuenta que interpretó la canción como un mensaje para que dejara de quejarse, tras su éxito de su primer álbum, por lo que ambos se pusieron a trabajar en “If It Makes You Happy”.

Tras el éxito de “If It Makes You Happy”, la cantante Sheryl Crow fue una cupido, pues puso en contacto a Quinn y Jeff Trott, quien le contó que ella había sido la fuente de inspiración.

En la llamada hubo silencio, sin embargo, la canción y Sheryl Crow hicieron que Quinn y Jeff Trott vivieran juntos en Nashville, Tennessee y en el 2005 se casaron y lo demás es historia.

I’ve been long, a long way from here

Put on a poncho, played for mosquitos

And drank til I was thirsty again

We went searching through thrift store jungles

Found Geronimo’s rifle, Marilyn’s shampoo

And Benny Goodman’s corset and pen

Well, o.k. I made this up

I promised you I’d never give up

If it makes you happy

It can’t be that bad

If it makes you happy

Then why the hell are you so sad

You get down, real low down

You listen to Coltrane, derail your own train

Well who hasn’t been there before?

I come round, around the hard way

Bring you comics in bed, scrape the mold off the bread

And serve you french toast again

Well, o.k. I still get stoned

I’m not the kind of girl you’d take home

If it makes you happy

It can’t be that bad

If it makes you happy

Then why the hell are you so sad

If it makes you happy

It can’t be that bad

If it makes you happy

Then why the hell are you so sad

We’ve been far, far away from here

Put on a poncho, played for mosquitos

And everywhere in between

Well, o.k. we get along

So what if right now everything’s wrong?

If it makes you happy

It can’t be that bad

If it makes you happy

Then why the hell are you so sad

If it makes you happy

It can’t be that bad

If it makes you happy

Then why the hell are you so sad

“If It Makes You Happy” de Sheryl Crow