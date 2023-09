El triste significado de Logical, canción de Olivia Rodrigo de su nuevo álbum Guts

Este viernes 3 de septiembre, la joven cantante Olivia Rodrigo ha estrenado al fin su esperado nuevo álbum Guts.

Segundo álbum de Olivia Rodrigo -de 20 años de edad- del cual se desprende la canción Logical, misma que oculta un triste significado.

Sin embargo, no solo la canción Logical guarda los secretos de amor de Olivia Rodrigo, sino Guts representa uno de los álbumes más personales de la cantante.

Guts es el nuevo álbum y segundo en la carrera musical de Olivia Rodrigo, quien se diera a conocer tras participar en varias series de Disney.

Sin embargo, desde su primer álbum Sour de 2021, Olivia Rodrigo se ha posicionado como una de las artistas musicales del momento en el género pop de la generación Z.

Lo que ha hecho que hoy su nuevo álbum Guts se estrene con altas expectativas, tras el lanzamiento de su sencillo Vampire que rápidamente se coló en las listas de popularidad.

Asimismo, y con 20 años, Guts de Olivia Rodrigo es un álbum bastante personal del cual se desprenden 12 canciones de su autoría.

Además de que varias de las canciones en el álbum Guts de Olivia Rodrigo tiene referencias a los amores de la artista.

A esto, las 12 canciones de Guts de Olivia Rodrigo son:

Guts de Olivia Rodrigo ya están disponibles para escuchar en las distintas plataformas de música y en físico.

Logical es una de las canción de Olivia Rodrigo de su nuevo álbum Guts que más está llamando la atención.

Debido a que la letra de la canción Logical de Olivia Rodrigo guarda un triste significado y según los fans hasta está dedicado a un ex novio.

Pues, Logical de Olivia Rodrigo estaría dedicada a su ex novio Zack Bia -de 27 años- quien es un productor y ejecutivo discográfico.

Las referencias a Zack Bia en Logical sería en la fras e “And I fell for you like water. Falls from the February sky” (Y me enamoré de ti como el agua. Cae del cielo de febrero).

Recordemos que Olivia Rodrigo y Zack Bia se conocieron en febrero de 2022 , exactamente el día 13 en pleno Super Bowl.

Sin embargo, la letra de Logical de Olivia Rodrigo tiene aún más referencia de amor y desamor.

Pues Logical habla de un amor manipulador y tóxico, en el cual se presentan varias complejidades y la irracionalidad de una relación amorosa.

También, en Logical se expresa cómo es que uno puede estar a disposición de alguien con tal de hacer el esfuerzo por esta persona.

Sin embargo, la canción de Logical, termina cuestionando literalmente la lógica del amor, las consecuencias y lo confuso que puede ser enamorarse de alguien manipulador.

Master manipulator

God, you’re so good at what you do

Come for me like a savior

And I’d put myself through hell for you

Hear all the rumors lately

That you always denied

And I fell for you like water

Falls from the February sky

But now the current’s stronger

No, I couldn’t get out if I tried

But you convinced me, baby

It was all in my mind

And now you got me thinkin’

Two plus two equals five

And I’m the love of your life

‘Cause if rain don’t pour and sun don’t shine

Then changing you is possible

No, love is never logical

You built a giant castle

With walls so high I couldn’t see

The way it all unraveled

And all the things you did to me

You lied, you lied, you lied, oh

And now you got me thinkin’

Two plus two equals five

And I’m the love of your life

‘Cause if rain don’t pour and sun don’t shine

Then changing you is possible

I guess love is never logical

The sky is green, the grass is red

And you mean all those words you said

I’m sure that girl is really your friend

Our problems are all solvable

‘Cause loving you is loving every

Argument you held over my head

Brought up the girls you could have instead

Said I was too young, I was too soft

Can’t take a joke, can’t get you off

Oh, why do I do this?

I look so stupid thinkin’

Two plus two equals five

And I’m the love of your life

‘Cause if rain don’t pour and sun don’t shine

Then changing you is possible (Ah, ah)

No, love is never logical

Logical, logical

Love is never logical

I know I’m half responsible

And that makes me feel horrible

Oh, logical, logical

Love is never logical

I know I could’ve stopped it all

God, why didn’t I stop it all?

Oh, logical, logical

Love is never logical

I know I’m half responsible

And that makes me feel horrible

Oh, logical, logical

Love is never logical

I know I could’ve stopped it all

God, why didn’t I stop it all?

Logical de Olivia Rodrigo