Hall of Fame Rock and Roll 2023: La noche del viernes 3 de noviembre se llevó a cabo una ecléctica ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023.

El evento contó con la participación de artistas como St. Vincent, New Edition, Stevie Nicks, Adam Levine, Carrie Underwood, Common, Ice-T, LL Cool J, Queen Latifah y Sia.

¿Tu cantante favorito ingresó al Hall of Fame Rock and Roll 2023? Te presentamos la lista de artistas y bandas que entraron.

Rock & Roll Hall of Fame (Andy Kropa / Andy Kropa/Invision/AP)

Hall of Fame Rock and Roll 2023 tuvo una imprtante representación de mujeres

Si fuera necesaria una palabra para describir a la ceremonia del Hall of Fame Rock and Roll 2023 sería ecléctica.

Y es que, este año la ceremonia Hall of Fame Rock and Roll 2023 dio la bienvenida a artistas que abarcaban casi todos los géneros musicales imaginables.

Otro punto a destacar en Hall of Fame Rock and Roll 2023 fue la importante representación de mujeres en la ceremonia.

Esta se produjo tras la destitución del cofundador de Rolling Stone, Jann Wenner, de su junta directiva.

Wenner, quien también cofundó el Hall of Fame Rock and Roll, afirmó que los músicos negros y femeninos “no se articulaban al nivel” de los blancos que aparecen en su nuevo libro de entrevistas.

Aunque más tarde se disculpó, eso no impidió que quedara fuera de las decisiones que influyen en la conformación del Hall of Fame Rock and Roll.

Hall of Fame Rock and Roll 2023: Lista artistas y bandas que entraron

La lista artistas y bandas que entraron al Hall of Fame Rock and Roll 2023 quedó de la siguiente forma:

Kate Bush, de 65 años de edad

Sheryl Crow, de 61 años de edad

Missy Elliott, de 52 años de edad

George Michael, de 53 años de edad

Willie Nelson, de 90 años de edad

Rage Against the Machine

The Spinners

DJ Kool Herc, de 68 años de edad

Link Wray, de 76 años de edad

Chaka Khan, de 70 años de edad

Al Kooper, de 79 años de edad

Bernie Taupin, de 73 años de edad

Don Cornelius, de 75 años de edad, Premio Ahmet Ertegun

Hall of Fame Rock and Roll 2023 se transmitió por primera vez en vivo

La ceremonia Hall of Fame Rock and Roll se transmitió por primera vez en vivo, brindando a los fanáticos la oportunidad de seguirla en tiempo real.

Además de algunos de los preemiados, el evento reunió a artistas y presentadores que se desenvuelven en géneros como el hip-hop, el rock, el pop, el R&B y la música country, entre otros:

Algunos de ellos fueron Adam Levine, Brandi Carlile, Carrie Underwood, Chris Stapleton, Dave Matthews, Elton John, Ice- T, Miguel, New Edition, Olivia Rodrigo, Sia, Stevie Nicks y St. Vincent.