Eduin Caz, el cantante de Grupo Firme, está negando a cantar corridos pese a que admite que tienen su público y a que sí los han cantado, pero de otra forma.

Es bien sabido el vínculo amistoso que existe entre Eduin Caz de 30 años de edad y Claudia Sheinbaum desde que estos recibieron las llaves de la CDMX cuando era jefa de gobierno de la Capital.

Ahora, Eduin Caz firme a la amistad con Claudia Sheinbaum de 62 años de edad, explicó que ella es el principal motivo por el que dejan los corridos fuera de su música.

Mucho han dado de qué hablar los corridos bélicos y tumbados sobre lo que estarían influenciando en la sociedad a partir de canciones en el regional mexicano, pero como Eduin Caz no todos están dispuestos a unirse a esta euforia.

Pese al gran éxito que han tenido los conciertos de Grupo Firme en la Ciudad de México, la agrupación no estaría dispuesta a cantar corridos tumbados para tener más fans.

En una conferencia de prensa de Grupo Firme sobre sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, Eduin Caz fue claro sobre los corridos basados en hechos reales como el narcotráfico en México.

Y es que en palabras mostradas en Sale el Sol, si bien Eduin Caz reconoció que sí cantan corridos “son ficción”, señaló.

Pese a ello, explicó que Grupo Firme está negado a unirse a los corridos bélicos y tumbados que hablan de narcotráfico en petición a las palabras que la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció.

Fue el 7 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó el festival “México Canta y Encanta”, en busca de promover la música mexicana sin apología a la violencia.

“Claro que la apoyamos [a Claudia Sheinbaum] porque no somos un grupo que cante corridos, el tipo de corridos que cantamos son ficticios (...) no niego que me gusten, pero no los vamos a cantar”.

Eduin Caz, cantante.