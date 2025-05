Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se enojó durante su concierto de Veracruz por que el público le pedía cantar el corrido de ‘La Pantera‘.

La situación se presentó el pasado sábado 3 de mayo cuando Grupo Firme se presentó en el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz y el público asistente le solicitaba a Eduin Caz cantar el narco corrido ‘Se fue la pantera’, lo que configuraría una apología del delito.

Ante la insistencia, el intérprete de ‘Ya Supérame’ se negó a cantar el corrido alusivo a Jesús Esteban Espinoza Velázquez, un presunto operador de Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’ y uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Eduin Caz se niega a cantar narco corrido ‘La Pantera’; dice que es “una falta de respeto” que se la pidan

Momentos de tensión se vivieron durante el concierto de Grupo Firme en Veracruz cuando Eduin Caz detuvo el show para dirigirse a sus fans y dejar claro que no iba a cantar el narco corrido La Pantera.

El cantante tomó el micrófono para expresar su molestia por las reiteradas veces que le solicitaron cantar ‘Se fue la pantera’ y aseguró no tener intención de volver a cantar corridos que hagan alusión al narcotráfico .

De acuerdo con Eduin Caz, es una falta de respeto que le insistan interpretar una canción “que no puede cantar”, por lo que amagó dar por terminado su concierto volvían a pedirla.

“A mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo ‘La Pantera’, porque ya les dije que no la puedo cantar. Y sí me molesta una madre. Ya llevamos tres horas de concierto, y lo que nos falta. ¿Solamente por un corrido vamos a echar a perder esta bonita noche? Pues no creo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir de antemano que no me la vuelvan a pedir”, dijo el cantante durante el concierto de Veracruz.

Eduin Caz, de Grupo Firme, dice que no se quiere aventar un tiro por cantar corridos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, negó que “se quiera aventar un tiro” con las autoridades por cantar corridos que hagan apología del delito.

Caz dijo que a él no le interesan los corridos, por lo que pidió al público que no se la vuelvan a pedir para continuar su concierto.

“No soy como los otros artistas que sí quieren aventarse un tiro por los corridos, a mí no me interesan los corridos, (...) si ustedes quieren aquí nos la amanecemos, no tengo nada que hacer mañana, pero no me vuelvan a pedir La Pantera, por favor, se los digo de corazón”, agregó Eduin Caz para dejar claro que ya no quiere cantar narco corridos en sus presentaciones.

Desde la polémica con Los Alegres del Barranco y las imágenes proyectadas de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zapopan, autoridades municipales han pedido a cantantes y grupos musicales no interpretar canciones que hagan apología del delito, lo que ha llevado a distintos artistas a aclarar que no incluirán ese tipo de temas en sus conciertos.