Al fin se viene nuevo disco de Green Day y hasta ya sabemos a qué suena The American Dream Is Killing Me, su más reciente canción; aquí te damos detalles.

A través de sus redes sociales Green Day ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento del próximo nuevo disco: Saviors.

Nuevo disco de Green Day que marcará también su regreso a los escenarios y se da en el marco de la celebración de los 30 años de Dookie de 1994 y los 20 años de American Idiot de 2004.

Así suena The American Dream Is Killing Me, el single del nuevo disco de Green Day

The American Dream Is Killing Me es la nueva canción de Green Day con la que anuncia el lanzamiento de su disco Savior.

Canción con la que Green Day hace destacar en su letra su desencanto por la política estadounidense.

Por lo que The American Dream Is Killing Me es sin duda una canción en la que Green Day expresa las frustraciones políticas de su país, tal y como lo han hecho en ocasiones anteriores.

Y que además The American Dream Is Killing Me se caracteriza por tener una melodía pegajosa como nos tiene acostumbrados Green Day.

En sus primeras declaraciones Green Day dijo que The American Dream Is Killing Me fue uno de los últimos temas que escribieron para Savior.

Asimismo, la canción The American Dream Is Killing Me también estreno un divertido videoclip en blanco y negro mismo que hace alusión a un apocalipsis zombie.

¿Cuándo se estrena Saviors, el nuevo disco de Green Day?

Saviors es el nuevo disco de Green Day, mismo que es el decimocuarto material discográfico de la banda estadounidense de pop punk.

El nuevo disco de Green Day estará disponible en todas las plataformas de música el próximo año, pues será el 12 de enero de 2024 su lanzamiento oficial.

Asimismo, Saviors, el nuevo disco de Green Day, estará disponible en múltiples formatos físicos y vinilo de colores en edición limitada.

Por otra parte, el nuevo disco de Green Day también marca su regreso en colaboración con el productor musical Rob Cavallo -de 60 años.

Pues Rob Cavallo es nada más ni menos quien produjo los clásicos de la banda Green Day como

Dookie

Insomniac

Nimrod

Warning

American Idiot