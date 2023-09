A cuatro años del estreno de su álbum Nine, Blink 182 pone a vibrar a la escena musical con el lanzamiento de su nueva canción One More Time.

Pero además, Blink 182 está poniendo nostálgicos a sus fans y es que One More Time llega con un video que inevitablemente nos hace voltear al pasado.

Así suena Blink 182 en One More Time, la primera canción que estrenan de su nuevo disco en 4 años

One More Time da título al nuevo disco de Blink 182 que se estrenará el próximo 20 de octubre.

El ritmo de las guitarras que construyen la melodía de One More Time se viste de dramatismo con el video que muestra fragmentos de clips anteriores de la banda estadounidense.

El material audiovisual de First Date, Down, dam’s Song, I Miss You, Stay Together for the Kids y Adam’s Song dan vida al nuevo video.

El tema no llega solo, la banda también aprovecha la atención para lanzar otra canción llamada More than you know:

Reaccionan a One More Time de Blink 182

Blink 182, la banda compuesta por Tom DeLonge -de 47 años-, Mark Hoppus -de 51 años- y Travis Barker -de 47 años de edad, cumple, sus fans están llorando con One More Time.

“Nosotros no estamos llorando, ¿ustedes están llorando?”, “Está cool”, “Encuentra las referencias en el nuevo video, son varias y te romperán el corazón”, “Esta es, emocionalmente, la canción más fuerte que Blink haya hecho jamás”

“Para cualquiera que haya crecido con Blink 182, esto es perfección”, “Todos necesitábamos algo como esto. Es catártico, auténtico y sincero. Gracias chicos”, expresan en redes.

¿Tras el estreno de One More Time, cuándo vendrá Blink 182 a México?

Escuchar One More Time de Blink 182 en cualquier servicio streaming nos hace desear verlos en vivo, corearlos a todo pulmón, por ello te decimos cuándo vendrán a México.

Anota la fecha, la agrupación estadounidense pisará tierra mexicana los días: 2, 3, 5 y 6 de abril.

Si todo sale bien (que así será y ya estamos cruzando los dedos) ofrecerán conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.