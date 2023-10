Drake está estrenando álbum. El cantante presenta su material discográfico For All The Dogs, el cual cuenta con la colaboración de Bad Bunny.

Se trata del octavo disco de Drake, el cual ya está dando de qué hablar y es que no está gustando su colaboración con Bad Bunny...

Tema Gently de Bad Bunny y Drake (YouTube)

Bad Bunny y Drake estrenan canción Gently y sus fans ya la calificaron como el peor tema

Bad Bunny y Drake, de 29 y 36 años de edad, vuelven a unir talentos esta vez en la canción Gently, misma que se incluye en el nuevo álbum del canadiense.

En más de dos minutos, fans de Bad Bunny y Drake se dejan seducir por un tema dembow cuyo atractivo es escuchar al cantante canadiense pronunciando el español.

La mezcla entre el inglés y español deja mucho qué desear, pero lo “peor” -según califican los oyentes- es la colaboración del conejo malo.

Bad Bunny se encarga de la mitad del tema. El puertorriqueño deja claro que le gusta rodearse de lujos, está harto de las fotos, pero no del ‘toto’.

Su participación reza:

“Ey, ja, ey, ey, ey... Ay, santo, Dios mío, qué acicale / En RD están to’s mis cueros, en PR to’a las gyales. Las mías se roban el show si sale

To’s quieren ser yo, pero no les sale / En Casa de Campo, chucky. En México ando bélico. Baby, vo’a joderte el cosmético /

Trépate encima, ponme la skimask / Bajen la luz y cierren la cortina / Que no quiero video, estoy harto de la foto.

Estoy harto de to’l mundo, meno’ de ese toto, de ese toto, je / Meno’ de ese toto, de ese toto, je, ey.

Botella de champaña yo las descorché / Me puse bellaco cuando la escuché / Decirme “papi” adentro ‘e la Porsche

Fuck, mami, holy shit. Qué rico tú chinga’, je / Las boris me piden bicho, las cubana’ quieren pinga / “Fuck me so good”, me dice la gringa

Mami, te pasaste, ey / La baby tiene marido y no me dijo na’ / Tranquila, eso no e’ na’ / Doscienta’ botella y por ahí vienen má'

Por ahí vienen má' / La baby tiene marido y no me dijo na’ / Tranquila, eso no e’ na’ / Mucha’ bebecita y por ahí vienen má'”

Su colaboración dice mucho y nada; las críticas ya están inundando las redes sociales.

Critican colaboración de Bad Bunny en Gently, de Drake

Lo cierto es que tras escuchar Gently de Bad Bunny y Drake, el ritmo llega a ser pegajoso pero la letra la termina ahogando.

Drake logra esquivar las críticas, pero Bad Bunny, no:

“Pues oficialmente Bad Bunny se las ha arreglado para tener el peor tema tanto en el álbum de Travis como en el de Drake, meritazo lo del conejo: que le sigan llamando estando washed desde hace 3 años”,

“El verso de Bad Bunny en “Gently” con Drake me parece una basura, basta ya de decir que es bueno solo por el simple hecho de que sea Benito”,

“Para mi Bad Bunny se lleva el tema no lo hace mal y le queda bien el dembow, lo único malo y que me hubiese gustado es que Bad Bunny se hubiese adaptado a Drake en vez de Drake hacerlo con Bad”, expresan en la red social X.

Críticas a Gently de Bad Bunny y Drake (X / Red social)

Resta pedirte, querido lector, que nos compartas tu opinión.