El cantante mexicano, Gerardo Ortiz, sabrá mañana miércoles 19 de noviembre si irá a prisión tras la audiencia que se llevará a cabo un tribunal federal de Los Ángeles.

Lo anterior debido a que se trata de la audiencia en el que las autoridades de Estados Unidos resolverán su sentencia por participar en transacciones financieras con una empresa ligada al CJNG.

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Así va su caso en Los Ángeles

La audiencia en la que Gerardo Ortiz conocerá su futuro, está programada para el 19 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, en la que la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong le dictará una sentencia oficial.

Por el avance del proceso, se espera que la corte federal de Los Angeles evalúe la cooperación de Gerardo Ortiz con el FBI, incluyendo su testimonio contra su ex mánager José Ángel del Villar en investigaciones vinculadas al CJNG.

Gerardo Ortiz y Ángel del Villar (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Sin embargo, la jueza podría determinar prisión si considera insuficiente la colaboración de Gerardo Ortiz, aunque también se contempla una pena alternativa que le permitiría continuar con actividades profesionales.

El calendario judicial marca la audiencia a las 15:00 horas y el cantante deberá comparecer en persona en Los Ángeles, donde se definirá si enfrenta prisión o recibe beneficios por su cooperación.

Así ha avanzado el caso de Gerardo Ortiz en Los Ángeles

Previo a la cita del 19 de noviembre ante un tribunal federal de Los Ángeles, Gerardo Ortiz ha enfrentado un extenso proceso que inició debido a señalamientos en su contra por vínculos financieros con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG):

A lo largo del 2018, llevó a cabo diversos conciertos en México de la mano de la firma productora Gallística Diamante, una empresa ligada al CJNG

Del 2019 al 2021, el FBI abrió una investigación sobre vínculos de músicos y promotores con el CJNG, por lo que Gerardo Ortiz quedó bajo escrutinio por sus presentaciones con esa empresa

El 20 marzo 2025, Gerardo Ortiz se declaró culpable en corte federal de Estados Unidos al comprobarse las transacciones con Gallística Diamante

En Mayo 2025, se acogió al programa de colaboradores del FBI, por lo que testificó en contra de su ex mánager José Ángel del Villar

El 19 noviembre 2025 se celebrará la audiencia en la que se le dictará sentencia en Los Ángeles

Cabe destacar que para el domingo 23 de octubre está agendado un concierto de Gerardo Ortiz en Texas, por lo que el cantante y sus representantes confían en que no se le dicte una sentencia condenatoria en prisión.