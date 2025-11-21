Gerardo Ortiz -de 36 años de edad- respondió a su sentencia por vínculo con Ángel del Villar; tendrá 3 años de libertad condicional.

Autoridades de Estados Unidos determinaron que Gerardo Ortiz cumpla con libertad condicional tras colaborar con el FBI en la investigación contra Ángel del Villar, de 45 años de edad.

Gerardo Ortiz da sus primeras declaraciones tras ser sentenciado por vínculos con el narcotráfico

El miércoles 19 de noviembre, Gerardo Ortiz fue sentenciado por vínculos con el narcotráfico y tendrá 3 años de libertad condicional.

El cantante tuvo un breve encuentro con los medios en Estados Unidos y dio sus primeras declaraciones tras ser sentenciado.

“Gracias a dios nos fue muy bien. Quiero mencionar que se han dicho muchas cosas que son mentiras” Gerardo Ortiz

Gerardo Ortiz (Gerardo Ortiz vía X)

El cantante se disculpó con sus fans por sus recientes problemas legales y expresó que estaba feliz, por lo que seguiría con su carrera.

Gerardo Ortiz dice que se han dicho “mentiras” sobre su vínculo con Ángel del Villar, pues asegura que él solo cantaba y no estaba enterado de los nexos del productor con el crimen organizado.

“Se han dicho demasiadas mentiras. Nosotros estuvimos allá cantando en ese evento (...) era imposible decir que no, estuvimos allá en Aguascalientes y eso es todo” Gerardo Ortiz

Según investigaciones del FBI, Gerardo Ortiz se presentó en un concierto organizado por una empresa con nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicho evento fue organizado por Ángel del Villar y Gerardo Ortiz aceptó que hizo dicho concierto, por lo que tuvo que colaborar con autoridades estadounidenses.

Ángel del Villar, el CEO de DEL Records juzgado en Estados Unidos (Especial)

Gerardo Ortiz explota con la prensa por “mentirosos”

Tras un breve encuentro con la prensa, los reporteros reprocharon a Gerardo Ortiz por no detenerse a dar su versión de lo ocurrido con Ángel del Villar.

Gerardo Ortiz explotó con los reporteros y los acusó de mentir en su caso, por lo que pidió respeto para los artistas.

“No confundan. Somos artistas, nos tienen que respetar. A mis compañeros artistas también, nos dedicamos a darles música (...) tienen que respetar esa parte. Por qué siempre están tratando de dar otra imagen de las personas” Gerardo Ortiz

El cantante mencionó que, al ser cantante, él solo fue a cantar al evento vinculado con el CJNG .

Gerardo Ortiz no reveló cuáles son las condiciones de su sentencia, por lo que se desconoce si continuará dando conciertos en México, ya que estará en libertad condicional en Estados Unidos.