Este viernes 15 de agosto, un juzgado de Estados Unidos dictó sentencia a Ángel del Villar, productor de DEL Récords, por nexos con el narcotráfico y el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación); pagará con multa y cárcel.

Ángel del Villar fue encontrado culpable el pasado 27 de marzo de vínculos con el narcotráfico, debido a negocios que mantenía con Jesús Pérez Alvear, asesinado en diciembre 2024 y quien presuntamente lavaba dinero para el CJNG.

Jesús Pérez Alvear fue manager del cantante Gerardo Ortiz, por lo que el artista de regional mexicano también se vio involucrado en los nexos con el CJNG, aunque en su caso, se declaró culpable.

Ángel del Villar recibe sentencia en Estados Unidos por nexos con el CJNG

La corte federal de California dictó sentencia a Ángel del Villar: deberá pasar 4 años en prisión (48 meses) además de pagar una multa de 2 millones de dólares por sus negocios con el CJNG y nexos con el narcotráfico.

Aunque Ángel del Villar seguirá en libertad hasta el próximo 1 de diciembre, cuando deba presentarse para cumplir su sentencia, debido a que había pagado una fianza para no estar detenido en Estados Unidos.

Se sabe que los abogados de Ángel del Villar solicitaron que cumpliera su sentencia en la cárcel del sur de California, aunque de momento se desconoce si la corte lo permitirá.

Por otra parte, la disquera de DEL Récords, también recibió parte de la sentencia, ya que tendrá tres años de libertad condicional (suspensión temporal), pero también deberá pagar una multa de 1.8 millones de dólares.

Es decir, Ángel del Villar va a pagar un total de 3.8 millones de dólares o 71 millones 225 mil 258 pesos, por vínculos con el narcotráfico y el CJNG, incumpliendo la ley Kingpin.

Ángel del Villar, el CEO de DEL Records, fue sentenciado en Estados Unidos (Especial)

Ángel del Villar: Esto dijo el productor de DEL Récords tras recibir sentencia

Tras salir de la audiencia en Estados Unidos en la cual se le dictó sentencia, Ángel del Villar habló un momento con medios de comunicación.

Ángel del Villar aseguró sentirse contento con los resultados, ya que perdió por lo menos 900 kilos (dijo 2 mil libras) de estrés en los juzgados, por lo que ahora tras la sentencia recuperó su paz.

Cabe mencionar que la Fiscalía de Estados Unidos había pedido una sentencia para Ángel del Villar de hasta 6 años de cárcel y una multa de 300 mil dólares mínimo.

Ángel del Villar fue detenido por el FBI en junio de 2022, tras una investigación que inició con Jesús Pérez Alvear, sancionado cuatro años antes por el Departamento de Justicia por sus nexos con el narcotráfico.

Sin embargo y pese a dicha designación, tanto Ángel del Villar como Jesús Pérez Alvear continuaron con sus nexos con el CJNG, y tras su detención se dio a conocer el control del narcotráfico dentro de los palenques y espectáculos.