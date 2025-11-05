Andrew Del Villar -de 26 años de edad- será el nuevo CEO de DEL Records mientras su padre, Ángel Del Villar, enfrenta una batalla legal en Estados Unidos.

En una entrevista para Billboard, el hijo del productor aseguró que se trata de una transición que venía planeando con su padre desde hace años.

“Si bien nunca hablamos de cuándo sucedería realmente esta transición, estoy emocionado porque mi papá y yo llevamos años planeando esto, ha pasado un tiempo y finalmente está sucediendo”. Andrew Del Villar

Ahora se espera que Andrew Del Villar asuma su nuevo cargo al frente de la empresa que fundó su padre, el próximo jueves 6 de noviembre de 2025.

Ángel del Villar y Andrew del Villar (@angeldelvillar27)

Ángel del Villar iniciará su condena de prisión en Estados Unidos

Fue en agosto pasado cuando Ángel Del Villar fue sentenciado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable por delitos que implican haber hecho negocios con narcotraficantes designados.

Esto significó una violación directa a la Ley Kingpin, misma que prohibe a residentes estadounidenses de colaborar con narcotraficantes.

Siendo que Ángel Del Villar fue relacionado con Jesús Pérez Alvear, un promotor de conciertos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, Andrew Del Villar prometió el inicio de una etapa diferente para DEL Records.

Y es que si bien promete respetar el legado de su padre, también tiene en mente una serie de nuevas estrategias para la disquera.

Por el momento, continuarán enfocándose en el regional mexicano, pero busca poder ampliar su catálogo musical a nuevos talentos de diferentes géneros.

“Lanzaré nuevas estrategias de marketing y promoción, apoyándome fuertemente en las redes sociales”, comentó Andrew Del Villar.

El nuevo CEO de la empresa empezó a trabajar con su padre desde la adolescencia, empezando con pequeños trabajos y aprendiendo todo de la empresa.

“Empecé a involucrarme hace unos 7 u 8 años y comencé desde abajo; recolectando boletos, cobrando cuando hacíamos los clubes nocturnos y organizando espectáculos”, recordó en entrevista para Billboard.