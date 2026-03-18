Gerardo Ortiz fue cuestionado por los señalamientos que expusieron vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reservándose cualquier declaración:

“No tengo una respuesta, pasamos a la siguiente”. Gerardo Ortiz, cantante

El cantante fue ligado al CJNG; tras un proceso legal en Estados Unidos reconoció haber dado shows a miembros del grupo criminal.

Sin embargo, al ser cuestionado en el aeropuerto de la Ciudad de México, Gerardo Ortiz evadió el tema por completo.

Gerardo Ortiz recuerda a otros artistas de corridos y defiende que el género no va a desaparecer

Durante la misma entrevista, Gerardo Ortiz fue contundente al opinar en torno al panorama de cancelación que se está viviendo en los corridos.

Esto después de que canciones actuales del género estuvieran relacionadas con figuras del narcotráfico.

Gerardo Ortiz (Gerardo Ortiz vía X)

Para esto, Gerardo Ortiz recordó a todos los artistas del regional mexicano que, desde hace años, se han dedicado a escribir corridos.

En su opinión, los corridos están lejos de desaparecer pese a que se han prohibido en determinadas condiciones:

“No creo que la música de corridos vaya a ser ahora sí que borrada. Tenemos a los grandes de la música como Chalino, Tigres, Tucanes y hay música de ellos que nosotros crecimos con esa música. Así que también hay música de Gerardo de hace una década atrás que no, ahí va a permanecer”. Gerardo Ortiz

En este contexto de polémica y cancelación de los corridos, Gerardo Ortiz también dejó en claro que su carrera no se ha visto afectada.

Por si fuera poco, el cantante defendió su versatilidad musical, recordando que dentro de su trayectoria ha cantado de todo y no solo regional mexicano.

Gerardo Ortiz a meses de su sentencia en Estados Unidos

A mediados de noviembre de 2025, Gerardo Ortiz fue sentenciado a 3 años de libertad condicional tras declararse culpable de vínculos con el crimen organizado.

La sentencia es del caso que se llevó en contra de Ángel del Villar en Estados Unidos, productor que también fue vinculado con el CJNG.

Gerardo Ortiz pudo negociar su situación legal durante el proceso al colaborar en la investigación con el FBI. Del mismo modo, el cantante pagó 10 mil dólares de fianza.