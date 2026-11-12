Garbage compartió a través de sus redes sociales su visita el Museo Casa Kahlo antes de llevar a cabo su concierto gratuito en el Zócalo.

En su mensaje, describieron la visita al inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México como una “experiencia profundamente conmovedora”.

Garbage destaca legado cultural que preserva el Museo Casa Kahlo tras su visita

La banda estadounidense de rock alternativo, Garbage, realizó una visita al Museo Casa Kahlo en vísperas del concierto gratuito que realizarán en la plancha del Zócalo de la CDMX.

En su cuenta de Instagram, compartieron una serie de fotografías de su conmovedora experiencia, destacando los esfuerzos que se realizan para mantener este sitio de gran relevancia para la historia cultural de México.

En especial, agradecieron a Mara de Anda, sobrina bisnieta de Frida Khalo, por facilitar la visita a este reciento en una primera ocasión antes de que se convirtiera en museo.

Garbage visita el Museo Casa Kahlo antes de su concierto gratuito en el Zócalo (Captura)

Garbage describió al Museo Casa Kahlo como una “casa familiar tan especial y mágica”, el cual destacaron permite conocer el legado de la histórica artista mexicana.

Shirley Manson, vocalista de la banda, afirmó que su cariño y admiración por Frida Kahlo aumenta año con año, sintiéndose conmovida por los esfuerzos que realiza la familia por mantener un lugar como el Museo Casa Kahlo.

Tras su visita, Garbage se prepara para su concierto en el Zócalo de la CDMX, el cual tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, en punto de las 20:00 horas.