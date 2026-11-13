La banda escocesa Garbage ya calienta motores para su esperado concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX y, previo a la presentación, sostuvo un encuentro con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante el acto, Clara Brugada y Garbage aprovecharon para invitar a la ciudadanía a asistir al espectáculo y destacar la relevancia cultural del concierto.

La vocalista Shirley Manson también expresó su agradecimiento por el recibimiento en México, país que, según recordó, ha sido fundamental en la trayectoria internacional del grupo desde hace décadas.

Clara Brugada invita a la ciudadanía al concierto de Garbage en el Zócalo

Clara Brugada fue la primera en hablar, invitando a todos los habitantes de la CDMX al concierto de Garbage en el Zócalo el sábado 14 de noviembre de 2026.

Clara Brugada también le dio la bienvenida a Garbage a la CDMX, señalando que “el Zócalo no tiene boletos, tiene pueblo”, que va a ir a ver a tocar a la banda liderada por Shirley Manson.

Garbage se reune con Clara Brugada (Especial)

Asimismo, convocó a la ciudadanía para que se dé cita en este gran espectáculo que se ha montando para que todo el mundo lo pueda disfrutar sin ningún problema.

Recordando que el evento comenzará a las 8:00 p.m., donde el grupo va a tocar “con todo su corazón”, pues en sus temas hablan de rebeldía, inclusión y los derechos de las mujeres.

Finalizando con la bienvenida a los de Escocia con un aplauso de todos los presentes en el lugar.

Garbage agradeció a Clara Brugada y habló del amor que tienen por México

Posteriormente, la que tomó el micrófono fue Shirley Manson de Garbage, quien agradeció las palabras de Clara Brugada, así como la invitación a su concierto en el Zócalo.

La vocalista de Garbage además recordó que México ha sido parte importante de la historia de la banda, desde que vinieron por primera vez desde 1996.

Además, recalcó que se sienten honrados por la invitación para tocar en el Zócalo de CDMX, agradeciendo al gobierno de la ciudad, así como a los fans en México.

Esperando con ansias el concierto del 14 de noviembre, terminando con un “Muchas Gracias. Viva México”, dejando todo listo para la presentación de este sábado.