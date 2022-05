El nombre de Aczino, el rapero que le ofreció a AMLO vengarlo de Eminem es la tendencia del momento, tras este polémico y confuso momento te contamos quién es.

Luego de que se hiciera tendencia Eminem por supuestamente haber hecho una canción a AMLO, ahora es de Aczino de quien se habla.

Aczino ofrece su ayuda a AMLO para contestarle a Eminem (Instagram/cortesía)

En donde no solo Aczino dijo: “Señor presidente si quiere paró vs Eminem nomás use el teléfono rojo y ahí estaré”.

Sino también Aczino ahora se ha sorprendido de cómo es que su mensaje de vengar a AMLO con Eminem se ha vuelto tan mediático.

“Ya hasta salió en páginas “serias” de noticia. Chales” Aczino

Por eso aquí te contamos más sobre Aczino el rapero que le ofreció a AMLO vengarlo de Eminem.

Ya hasta salió en páginas “serias” de noticias 😂😂😂😂 Chales https://t.co/YWyk448sNe — Aczino (@aczino) May 19, 2022

¿Quién es el rapero Aczino?

Aczino es un rapero mexicano, cuyo nombre real es Mauricio Hernández González que nació el 2 de julio de 1991 en el Estado de México.

La popularidad de Aczino de 30 años no solo viene de que el rapero le ofreciera a AMLO vengarlo de Eminem, sino de mucho más atrás al convertirse en una de las leyendas del freestyle.

El considerado “el mejor freestyler en la historia” Aczino, comenzó su carrera en 2007 en las batallas de rap en 2 vs 2 Street Freestyle.

De ahí la travesía de Aczino continuó cuando compitió por primera vez en la Red Bull Batalla de los Gallos en 2008.

Un año más tarde es cuando consiguió Aczino consigue levantarse en la cúspide al ganar primeros títulos:

Nacional 2 vyle

Regional Perros Callejeros.

¿Quién es Aczino, el rapero que le ofreció a AMLO vengarlo de Eminem? (Instagram @aczino_oficial)

Mientras que para 2012, Aczino ganó su primera Red Bull Batalla de los Gallos Nacional en Colombia.

Asimismo, el mexicano se volvió a coronar en la Red Bull Batalla de los Gallos 2021 celebrada en Viña del Mar, Chile, convirtiéndose en el primer bicampeón en la historia del evento.

Actualmente Aczino es uno de los raperos mexicanos más influyentes en la escena musical de este género.

Entre los temas más populares de Aczino se encuentran ‘Eternamente’ y ‘El G.O.A.T’, además de contar con seis discos.

Aczino - Metamorfoziz (2011)

Lirika Inverza & Aczino - Hardcore rulez (2011)

MC4 - Miel 8 (2013)

MC4 (Aczino) - Psicofonía (2013)

Aczino - VEINTITRÉS (XXIII) (2014)

Aczino - Inspiración Divina 8 (2017)